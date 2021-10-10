Київстар, Vodafone та lifecell зобов’язані гарантувати швидкий інтернет: інакше можна скаржитись

Днями в Україні врешті встановили давно обіцяні еталонні показники якості стільникового інтернету. Нові стандарти вже затвердили у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації.





Відтепер швидкість завантаження будь-яких файлів з мережі повинна складати щонайменше 2 Мбіт за секунду, а відправки – відповідно 0,5 Мбіт. Таку інформацію оприлюднив на своїй сторінці у Facebook очільник Мінцифри Михайло Федоров.

«З метою розвитку 4G-мережі ми встановили нові стандарти якості мобільного інтернету. Завдяки такому рішенню люди більше не потраплятимуть у ситуації, коли доводиться «ловити» інтернет», – зазначив міністр.

За словами Михайла Федорова, раніше населений пункт вважали покритим, коли інтернет та зв’язок були доступні лише на 65% його території. А все через те, що кожен оператор мав своє поняття про якість зв’язку.

Рішення про встановлення мінімального рівня швидкості стільникового інтернету, на думку міністра, потягне за собою потребу у інвестиціях. Зокрема, додаткові кошти знадобляться на побудову базових станцій, за рахунок яких можна буде покращити якість покриття.

«Вже незабаром кожен користувач, навіть якщо він знаходиться на окраїні міста, зможе розраховувати на якісний інтернет», – підкреслив Федоров.

Позатим встановлення еталонних показників змотивує провідних операторів України розвивати власні мережі та підвищувати якість сервісу. Також нові правила суттєво збільшать конкуренцію між учасниками ринку, зокрема трьома лідерами – Київстар, Vodafone і lifecell. Не кажучи вже про те, що оператори, які не зможуть відповідати новим вимогам влади, швидше за все опиняться «за бортом» цього бізнесу.

Нагадаємо, що «велика трійка» телеком-операторів розраховує до 2022 року отримати доступ до кількох додаткових радіочастот. За таких умов українські лідери зв’язку зможуть покращити покриття 4G у великих містах та обласних центрах, де сконцентрована велика кількість мобільних пристроїв.