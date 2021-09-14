Пенсії, нижчі за прожитковий мінімум: невтішні перспективи для пенсіонерів

Не зважаючи на оприлюднений нещодавно проект закону, покликаний повернути щорічну індексацію пенсій, українці похилого віку небагато зможуть собі дозволити. Адже розмір пенсійних виплат в найближчі роки збільшиться лише на кілька сотень гривень, тоді як тарифи та ціни на продукти вже зараз ростуть просто «на очах».





На думку колишнього міністра фінансів Ігора Уманського, мінімальна пенсія до 2024 року зросте із 1854 грн максимум до 2403 грн. А це лише якихось 550 грн. Очевидно, що така сума аж ніяк не покращить рівень життя вітчизняних пенсіонерів. Не кажучи вже про те, що у найближчі 3 роки чверть українців похилого віку отримуватиме виплати, менші за прожитковий мінімум – 2379 грн.

Однак у найближчі кілька років зросте не лише пенсія. Ціни також не стоять на місці. Здорожчання енергоресурсів та відповідно комунальних послуг ми можемо спостерігати вже зараз. Не залишається осторонь і промисловість. Харчові продукти, що вимагають на своє виготовлення великих енерговитрат, вже почали додавати у ціні. Перекладаючи вартість виробництва на покупців, український бізнес намагається хоч якось компенсувати собі здорожчання газу та електроенергії. І з кожним роком ситуація буде лише поглиблюватися.

Тож здобуті за рахунок щорічної індексації кошти пенсіонерів навряд допоможуть компенсувати цінове зростання, що чекає нас у найближчі роки. Допомогти громадянам похилого віку у такому складному фінансовому положенні можуть лише свідомі кроки державної влади. І мова йде не тільки про підвищення регулярних пенсійних виплат.

Саме зараз, на порозі опалювального сезону, найбільшим навантаженням на гаманці стареньких обіцяють стати рахунки за комуналку. Тож пільги та субсидії можуть виявитися тим самим «рятівним колом», яке вбереже пенсіонерів від шаленого зростання цін на тепло та гарячу воду.