Влада назвала ціну на газ для українців: до 17 гривень

Уряд готовий допомогти органам влади на місцях впоратися із кризою на тлі катастрофічної ситуації з європейським газовим ринком. Ресурсу в українських сховищах наразі цілком достатньо для стабільного проходження опалювального сезону 2021/2022. А що стосується його вартості, то для установ соцсфери та населення вже встановлені спеціальні ціни.





Детальніше про ситуацію із газом напередодні старту опалювального сезону розповів керівник президентського офісу Кирило Тимошенко.

«Зараз можна почути чимало маніпуляцій стосовно цін на опалення. Вони постійно звучать у пресі та з вуст опозиціонерів. Досить нарощувати паніку. На європейських ринках ціна справді надвисока, та центральна влада робить усе можливе, щоб впоратися з кризою. Це виявляється зокрема через встановлення спеціальних цін», – зазначив Тимошенко.

Політик наголошує, що запасів у вітчизняних сховищах цілком достатньо щоб забезпечити усі потреби населення. До того ж компанія «Нафтогаз» готова підписати угоди з установами соціальної сфери хоч сьогодні. Спеціальна ціна на енергоресурс для таких споживачів складатиме 16,8 грн за кубометр. У цій тарифній ставці вже врахована вартість доставки, розподілення та ПДВ.

Для дрібних постачальників та теплокомуненерго, що продають газ безпосередньо населенню, ціна від «Нафтогазу» дорівнює 7,42 грн за 1 куб. м. Тож для побутових споживачів вартість «блакитного палива» буде не набагато більшою за цю ставку.

Тимошенко підкреслив, що засоби масової інформації і так звані експерти «роздувають» проблему здебільшого через регулярні засідання регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Начебто регулятори збираються вводити в областях надзвичайний стан, пов’язаний з проблемними поставками газу.

Та за словами очільника Офісу президента, комісії збираються лише з метою розв’язання технічних проблем, пов’язаних зі станом інфраструктури, а також якнайшвидшого підписання угод з газопостачальником.