Приват та Ощад закривають відділення по всій Україні

Українські банки протягом 2022 року закрили близько 20% своїх відділень. Відтак станом на 1 січня 2023 року скористатися банківськими послугами оффлайн українці можуть у 5336 фізичних відділеннях фінустанов. Тоді як ще на початку 2022 року банківська мережа країни налічувала 6685 відділень. Дані щодо кількості працюючих банківських філій в Україні днями оприлюднив Національний банк.

Понад тисяча відділень вітчизняних фінустанов закрилася у першій половині року. Вочевидь це пов’язано із активними військовими діями в деяких регіонах та різким зменшенням кількості клієнтів, що користуються послугами оффлайн. Натомість за четвертий квартал 2022 року українські банки скоротили свою мережу лише на 180 відділень.

Першим за кількістю закритих відділень став Ощадбанк. Протягом 2022 року державний банк зменшив число працюючих філій на 420. Хоча серед клієнтів Ощаду чимало пенсіонерів, які які звикли отримувати послуги саме у фізичних відділеннях. Станом на сьогодні українці можуть скористатися 1182 точками обслуговування Ощадбанку.

Другу сходинку за темпами скорочення кількості своїх фізичних підрозділів зайняв ПриватБанк. Рекорд цієї фінустанови – 287 закритих відділень за рік. До 1 січня 2023 року у банку залишилося 1210 філій. Таким чином ПриватБанк вперше обігнав за кількістю своїх представництв Ощад.

Понад сотню представництв по всій Україні закрили Мегабанк та Аккордбанк – 153 та 121 відповідно. Мережа банку «Січ» зменшилася на 62 відділення. Натомість російські Сбербанк та Промінвестбанк були повністю ліквідовані. У зв’язку з цим в Україні закрилися всі 85 відділень Сбербанку та 1 відділення Промінвесту.

Станом на 1 січня 2023 року найбільшими банками України за кількістю відділень залишилися державні ПриватБанк та Ощадбанк. Також до п’ятірки банків з найбільшою мережею представництв увійшли:

Райффайзен Банк – 350 працюючих відділень;

Укрсиббанк – 233 відділення;

ПУМБ – 226 відділень.

За 2022 рік ці фінансові установи закрили мінімальну кількість своїх філій. У Райффайзен Банку кількість представництв скоротилася на 42, Укрсиббанк закрив 18 точок обслуговування, а ПУМБ – 22.