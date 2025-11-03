Українців попередили про стрибок цін на популярний продукт: заводи зупиняються через збитковість

Виробництво вершкового масла в Україні опинилося на межі кризи, ставши збитковим для більшості підприємств. Причиною стали високі ціни на сировину (молоко) та одночасне падіння продажів як на внутрішньому ринку, так і на експорт. Деякі заводи вже почали скорочувати випуск, що може спровокувати зростання вартості масла для кінцевих споживачів.

Про це повідомляє Infagro. Зазначається, що стабільно продавати масло зараз можуть переважно ті виробники, які готові до суттєвого зниження цін, часто через брак оборотних коштів. Однак поточний рівень цін є збитковим для більшості компаній.

Через зростання закупівельних цін на молоко виробництво стає все менш рентабельним. Більшість підприємств не можуть забезпечити навіть беззбитковість.

Падіння цін та жорстка конкуренція

Наприкінці жовтня аналітики зафіксували помітне здешевшання блочного масла, тоді як фасоване тримає позиції трохи краще. Проте конкуренція у сегменті фасованого масла зростає, і для стимулювання продажів компанії змушені проводити акційні знижки, що ще більше зменшує їхню прибутковість.

Ситуація з експортом також ускладнилася. Попит на українське масло на Кавказі залишається, але обсяги продажів там обмежені. Частина виробників знижує ціни, щоб утриматися на ринку Молдови. Водночас, очікування на нові безмитні квоти до ЄС не виправдалися: попит європейських трейдерів супроводжується занадто низькими ціновими пропозиціями, які не покривають собівартість виробництва.

Через збитковість деякі заводи вже скоротили або тимчасово припинили випуск масла. В результаті обсяги виробництва в жовтні впали нижче рівня минулого року, що сталося вперше за останні роки. Експерти попереджають: без змін у ціноутворенні подальше падіння рентабельності може призвести до ще серйозніших скорочень виробництва в галузі.