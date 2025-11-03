realme C85 представлено офіційно: рекордна АКБ та швидкий екран

Компанія realme презентувала нову серію смартфонів, до якої увійшли дві моделі. При цьому базовий realme C85, незважаючи на «просту» назву, отримав більш просунутий процесор, ніж його Pro-версія.

realme C85 оснащений 6,8-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю HD+, частотою оновлення 144 Гц і піковою яскравістю 1200 кд/м². «Серцем» пристрою став процесор Dimensity 6300

realme C85 Pro, у свою чергу, отримав AMOLED-екран (6,8″, Full HD+, 120 Гц, до 4000 кд/м²), але побудований на базі чіпа Snapdragon 685. Об’єм оперативної пам’яті обох новинок становить 8 ГБ, накопичувача — 128 або 256 ГБ.

Обидва смартфони обладнані АКБ ємністю 7000 мАг з підтримкою 45-ватної зарядки, тильною камерою з основним 50-мегапіксельним датчиком, фронтальною камерою на 8 Мп, а також модулями Wi-Fi 5, Bluetooth (5.0 у C85 Pro і 5.3 у C85 5G), GPS і NFC. Корпуси новинок захищені від пилу і води за стандартом IP69.

Базовий realme C85 надійшов у продаж на ринку В’єтнаму за ціною $245 за версію 8/128 ГБ, модифікація 8/256 ГБ оцінена в $270. Модель realme C85 Pro в єдиній конфігурації 8/256 ГБ оцінена в $290.