Новий OnePlus з процесором Snapdragon 8s Gen 4 складе конкуренцію Redmi Turbo 5

Очікується, що OnePlus представить OnePlus Ace 6 Turbo як флагманський смартфон, орієнтований на продуктивність, в кінці цього місяця. Нові дані свідчать про те, що компанія планує випустити ще один смартфон, орієнтований на продуктивність, який стане головним конкурентом Redmi Turbo 5. Хоча назва пристрою не розкривається, нова інформація підтверджує його існування.

За інформацією надійного інсайдера Digital Chat Station, OnePlus готує до випуску на китайський ринок два смартфони на базі процесорів Snapdragon серії 8. Перший з них оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 5 і, судячи з чуток, є нічим іншим, як Ace 6 Turbo.

Інсайдер підтвердив деякі з раніше відомих характеристик, таких як плоский OLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K і частотою оновлення 165 Гц. Смартфон матиме ультразвуковий вбудований датчик відбитків пальців, потужний акумулятор ємністю близько 8000 мАг і металеву середню рамку. Ace 6 Turbo також матиме спільну або спеціальну модель у партнерстві з «YS» (ймовірно, мається на увазі відомий бренд дизайну або стилю життя).

DCS повідомив, що OnePlus також працює над смартфоном на базі Snapdragon 8s Gen 4, який буде орієнтований на високу продуктивність з великим акумулятором і плоским дисплеєм. Ця модель буде націлена на конкурентів, які випускають телефони з майбутнім чіпсетом Dimensity 8500.