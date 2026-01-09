OnePlus представила смартфони Turbo 6 і 6V з батареями на 9000 мАг

Компанія OnePlus випустила на ринку Китаю нову серію смартфонів Turbo 6, до якої увійшли дві моделі: базова Turbo 6 і версія Turbo 6V. Обидві новинки позиціонуються як модулі з підвищеною автономністю завдяки оснащенню ємними АКБ.

OnePlus Turbo 6 оснастили 6,78-дюймовим AMOLED-екраном з роздільною здатністю 1,5K, частотою оновлення 165 Гц і захисним склом OPPO Crystal Shield. За продуктивність новинки відповідає чіп Snapdragon 8s Gen 4, що працює в зв’язці з 16/512 ГБ пам’яті в топовій конфігурації.

Блок камер новинки включає основний датчик на 50 Мп і макромодуль на 2 Мп, роздільна здатність фронтальної камери становить 16 Мп. Акумулятор ємністю 9000 мАг підтримує технологію 80-ватної швидкої зарядки і дротовий «реверс» на 27 Вт. Новинка працює під управлінням Android 16 з оболонкою ColorOS 16.

Список характеристик смартфона доповнюють підекранний сканер відбитків пальців, моделі Wi-Fi 7, Bluetooth 6 і NFC-модуль, ІЧ-порт, а також захист корпусу за стандартами IP66, IP68, IP69 і IP69K.

OnePlus Turbo 6V зовні схожий на базову модель, але побудований на базі менш потужного процесора на базі Snapdragon 7s Gen 4 (до 12/512 ГБ пам’яті), а частота оновлення екрану обмежена значенням в 144 Гц. Інші характеристики залишилися без змін.

OnePlus Turbo 6 пропонується в чорному, зеленому і сріблястому кольорах, а палітра Turbo 6V включає чорний, білий і блакитний кольори. Ціни в Китаї наступні:

OnePlus Turbo 6

12/256 ГБ — $330

16/256 ГБ — $372

12/512 ГБ — $400

16/512 ГБ — $445

OnePlus Turbo 6V

8/256 ГБ — $272

12/256 ГБ — $300

12/512 ГБ — $343