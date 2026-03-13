Міф про прослуховування: як зрозуміти, що смартфон дійсно зламали, і до чого тут шахраї

Багато користувачів впевнені, що їхні гаджети постійно записують розмови для таргетування реклами. Проте фахівці з кібербезпеки запевняють: сучасні операційні системи роблять непомітне увімкнення мікрофона практично неможливим, якщо пристрій не заражений вірусом.

Жорсткий контроль від Apple та Google

Мобільні платформи iOS та Android побудовані на принципі суворого контролю дозволів. Жоден додаток не може отримати доступ до мікрофона без прямої згоди власника пристрою. Навіть якщо ви дали дозвіл, система завжди попередить про активність:

На iPhone у рядку стану з’являється помаранчева крапка .

у рядку стану з’являється . На Android відображається зелений індикатор камери або мікрофона.

Крім того, фонова робота мікрофона жорстко обмежена. В iOS вона допускається лише під час активної роботи програми, а в Android — тільки для спеціальних «служб переднього плану» (наприклад, голосових асистентів).

Справжні ознаки шпигунського ПЗ

Самовільне ввімкнення мікрофона без вашого відома свідчить про наявність шкідливого програмного забезпечення. Запідозрити зараження можна за такими непрямими ознаками:

Аномальний нагрів: Смартфон стає гарячим, навіть коли просто лежить на столі.

Смартфон стає гарячим, навіть коли просто лежить на столі. Швидке розряджання: Акумулятор втрачає заряд значно швидше, ніж зазвичай.

Акумулятор втрачає заряд значно швидше, ніж зазвичай. Стрибок трафіку: Різко зростає споживання мобільного інтернету, оскільки вірус передає записані дані на сторонні сервери.

Як шахраї заробляють на параної

Зловмисники активно використовують страх стеження. У мережі масово з’являються сайти, які пропонують пройти «тест на наявність прослуховування».

Результат такого фейкового тесту завжди позитивний — система нібито знаходить «жучки» на будь-якому телефоні. Одразу ж наляканій жертві пропонують завантажити «спеціальний файл для захисту». Саме цей файл і є справжнім вірусом. У такий спосіб люди власноруч встановлюють на свої пристрої шпигунське ПЗ.

Щоб убезпечити себе, експерти радять регулярно перевіряти налаштування конфіденційності. Залиште доступ до мікрофона лише тим додаткам, яким він дійсно потрібен (месенджери, камера), а для решти — сміливо вимикайте цей дозвіл.