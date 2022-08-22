ТОП-5 кращих розумних пилососів на Aliexpress від компанії Dreame

Пилососи стали одним із найбільш затребуваних товарів, коли з’явилися роботизовані моделі. Спочатку вони сприймалися як іграшки, як якийсь технічний винахід. Але користувачі швидко зрозуміли, що такі пристрої можуть бути реальними помічниками у будинку. І, дійсно, прибирати з їхньою допомогою стало простіше та легше. Не менш актуальні і простіші моделі, що не мають можливості проводити прибирання в автономному режимі.





При цьому пилососи стали цілком доступними і їх можна придбати на АліЕкспрес із швидкою доставкою прямо в Україну. Зараз саме час для того, щоб зробити покупку пилососу максимально вигідним для себе, якщо стати учасником акції від Dreame. На техніку цієї компанії слід звернути увагу. Її пилососи відповідають найвищим вимогам якості, а за функціоналом перевершують аналоги, що пропонуються за порівнянними цінами. Акційні ціни діятимуть із 22 по 26 серпня. Поспішайте!

Ми підібрали для вас шість гідних моделей. Купивши будь-яку з них, ви точно не шкодуватимете.

Dreame Bot D10 Plus

Dreame Bot D10 Plus відмінно підійде як для використання у приватному будинку, так і у квартирі. Він має потужну батарею, що забезпечує до 150 хвилин безперервної роботи, а його контейнера достатньо для використання протягом 45 днів. Для точної навігації використається LiDAR, керований алгоритмом SLAM. Як і іншими моделями бренду, ним можна керувати зі смартфона. Тепер його ціна опустилася до 13 тисяч гривень, хоча його стандартна вартість в двічі більша.

Dreame T30

Не менший інтерес представляє пилосос Dreame T30. Головна його фішка у вертикальній конструкції. Пилосос має підвищену ергономіку і користуватися ним легко і просто. Живлення пристрою здійснюється від вбудованої батареї, запасу ємності вистачає на півтори години роботи. Модель оснащена контейнером для збирання сміття об’ємом 600 мл. Розробники зробили його по-справжньому розумним. При виявленні пилу пристрій аналізує його розмір і вибирає оптимальний рівень всмоктування для забезпечення кращої якості прибирання та економії заряду батареї. Купити такий пилосос можна за 403 долари. Поза акцією він пропонувався покупцям за 777 доларів.

Dreame Bot D9

Відмінним вибором буде і роботизована модель Dreame Bot D9 . Пилосос зібраний у тонкому корпусі, що дає перевагу під час прибирання під меблями. У пилу не залишається жодного шансу затриматися у вашій квартирі. У ньому з’явилося багато нового і, зокрема, система точного планування карт. Пилосос легко долає перешкоди, висота яких не перевищує 20 міліметрів. Передбачено не лише сухе, а й вологе прибирання. Експерти відзначають такі переваги, як ємна батарея, що гарантує 150 хвилин роботи, та невисокий рівень шуму, що особливо актуально для мешканців багатоквартирних будинків. Розклад цін такий – по акції 7279 гривень, без акції 8 586 гривень.

Dreame Bot W10

Dreame Bot W10 підійде для тих випадків, коли потрібне глибоке очищення. У ньому реалізовано технологію самоочищення. За рахунок обертання двох швабр під тиском навіть найстійкіші забруднення будуть видалені без слідів. Якщо швабри занадто забруднені, пилосос повертається на док-станцію, де ефективно очищаються. На одному заряді такий робот здатний провести якісне збирання на площі 300 квадратних метрів. Модель хороша і тим, що захоплює пил із країв та кутів. Ця прибиральна станція пропонується зараз за ціною 27 982 гривні, хоча у звичайні дні вона коштує 28 350 гривень.

Dreame L10 Pro (Black/White)

Ще один приклад того, яким має бути пилосос – модель Dreame L10 Pro . Вона характеризується просунутою системою навігації, потужністю всмоктування, збільшеним часом автономної роботи та можливістю визначати краї поверхонь. Робот чудово справляється з очищенням не тільки гладких поверхонь, а й килимів. У ньому реалізовано систему самостійного очищення від волосся.

У пилосос інтегрований голосовий помічник Алекса, що взаємодіє з користувачем 7 мовами. Він може бути інтегрований у систему «розумного дому». При цьому доступні два кольори – чорний та білий. Користувачі пишуть про нього лише позитивні відгуки. Зараз є унікальний шанс купити його за зниженою ціною 10 361 гривню. Коли акція завершиться, пилосос буде коштувати 10 577 гривень.

Українські користувачі поки що тільки знайомляться з продукцією Dreame Technology. Тим часом, це велика інноваційна компанія, яка розпочала свою роботу у 2015 році. Головним її принципом стало прагнення «підвищити якість життя користувачів у всьому світі». Компанія успішно працює на ниві високотехнологічних побутових приладів для якісного збирання. Вони створюються з урахуванням технологій астродинаміки. Починаючи з 2017 року компанія Dreame приєдналася до екологічного ланцюжка Xiaomi, ставши провідною силою напряму розробки пилососів.