Батареї в plug-in гібридах зношуються інакше, ніж в електромобілях: результати тесту

На ринку вживаних авто стає дедалі більше plug-in гібридів. Такі машини здаються зручним компромісом: у місті можна їздити на електриці, а в далекій дорозі користуватися бензиновим або дизельним двигуном. Але є важливий нюанс — стан батареї в таких авто може сильно відрізнятися навіть у машин одного віку та з подібним пробігом.

Британська компанія Generational, яка аналізує стан акумуляторів у вживаних електрифікованих авто, перевірила 1000 батарей у plug-in hybrid і порівняла їх із 1000 батарей повністю електричних автомобілів. Вік машин становив від одного до 12 років.

Що показала перевірка батарей

На перший погляд різниця невелика. Середній показник здоров’я батареї, або SoH, у гібридів plug-in становив 94,27% від початкової ємності. У повністю електричних авто цей показник був трохи вищим — 94,94%.

Однак головна проблема не в середньому значенні, а в розкиді результатів. Серед перевірених plug-in hybrid 4,7% батарей уже мали менш як 85% SoH. Для електромобілів таких випадків було значно менше — 1,5%.

Інакше кажучи, середній стан батарей у PHEV виглядає добрим, але ризик натрапити на помітно зношений акумулятор у таких авто вищий.

Чому plug-in hybrid зношуються по-різному

Причина — у різних сценаріях експлуатації. Одні власники регулярно заряджають гібрид від розетки й часто їздять на електротязі. Інші майже не заряджають батарею й використовують авто переважно як звичайний гібрид або навіть як бензинову машину з додатковою вагою у вигляді акумулятора.

Через це два однакові автомобілі одного року випуску та з подібним пробігом можуть мати зовсім різний стан батареї. Один власник міг заряджати авто акуратно й не розряджати його «в нуль», а інший — постійно використовувати невеликий акумулятор у стресовому режимі.

На знос також може впливати часте швидке заряджання. Раніше plug-in hybrid зазвичай заряджали вдома змінним струмом із невеликою потужністю. Але новіші моделі дедалі частіше підтримують швидке заряджання постійним струмом, інколи до 50 кВт. Для невеликої батареї PHEV регулярне швидке заряджання може бути додатковим навантаженням.

На що дивитися при купівлі вживаного PHEV

Пробіг у випадку гібрида plug-in не розповідає всієї історії. Машина може мати невеликий кілометраж, але батарея вже могла пережити багато циклів заряджання й розряджання.

Перед купівлею такого авто варто перевірити:

фактичний SoH батареї;

запас ходу на електриці після повного заряджання;

історію заряджання, якщо вона доступна;

чи не було помилок у високовольтній системі;

як часто авто їздило саме в електричному режимі;

чи не стояла машина довго з повністю розрядженою батареєю.

Особливо обережно варто ставитися до машин, які довго простоювали розрядженими, зберігалися на морозі або регулярно заряджалися швидкою зарядкою до 100% і розряджалися майже до нуля.

Чому це важливо для українського ринку

Для України ця тема актуальна, адже plug-in hybrid часто привозять як вживані авто з Європи або США. На папері такі машини виглядають дуже привабливо: низька витрата пального, можливість їздити містом на електриці й відсутність страху перед далекими поїздками.

Але реальна економія залежить від стану батареї. Якщо акумулятор сильно зношений, електричний запас ходу буде меншим, а частина переваг plug-in hybrid просто зникне. У такому випадку власник отримає складнішу й важчу машину, яка частіше працюватиме як звичайний бензиновий або дизельний автомобіль.

Тому при виборі вживаного PHEV не варто обмежуватися перевіркою кузова, двигуна й коробки передач. Стан високовольтної батареї має бути одним із ключових пунктів діагностики. Саме він може суттєво вплинути і на реальну вартість авто, і на витрати після купівлі.