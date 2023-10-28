Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Pro: чим цікаві нові флагмани?

Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Pro стали першими багато в чому. Вони першими отримали операційну систему HyperOS, першими обзавелися новітнім флагманським чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 і можуть похвалитися найяскравішим екраном серед усіх смартфонів. Загалом, привернути увагу цим гаджетам точно вдалося блискуче.

Новий флагманський процесор

Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Pro побудовані на лише нещодавно представленій Qualcomm флагманській однокристальній системі Snapdragon 8 Gen 3. Цей чіпсет виконаний з використанням норм 4-нм техпроцесу TSMC і містить пару енергоефективних ядер Cortex-A520, п’ять продуктивних Cortex-A720 і одне суперядро Cortex-X4. За обробку графіки тут відповідає прискорювач Adreno 750.

Платформа розроблялася з акцентом на ігрову продуктивність і технології штучного інтелекту. Загалом, усе те, для чого зазвичай і купують флагманські смартфони. І продуктивність у Snapdragon 8 Gen 3 дійсно позамежна – він набирає близько 2 млн балів у бенчмарку AnTuTu.

Порівняно з попередником, продуктивність процесора платформи збільшилася до 30%, а графічного прискорювача – до 25%. Найбільшим же приростом відзначився нейронний процесор Hexagon. Він до 98% швидший за попередню модель.

Завдяки новому процесору обидва смартфони видають близько 60 fps у грі Genshin Impact при досить помірному нагріванні 43,2 градуса. За останній потрібно дякувати новій системі охолодження. Як стверджує виробник, вона втричі ефективніша за звичайну випарну камеру.

Ну а крім найкращого на сьогодні чипсета Xiaomi 14 і 14 Pro використовують швидку оперативну пам’ять LPDDR5x і новітню вбудовану пам’ять стандарту UFS 4.0. А ось її обсяг відрізняється: 8 або 12 Гбайт ОЗП і 256 або 512 Гбайт внутрішньої пам’яті у Xiaomi 14 і 12 або 16 Гбайт ОЗП і 256, 512 Гбайт, 1 Тбайт – у моделі з приставкою Pro.

Екрани з рекордною яскравістю

Але чипсет – це зовсім не головна “фішка” нових Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Pro. Все-таки і можливостей Snapdragon 8 Gen 2 в торішніх Xiaomi 13 з головою вистачає для будь-якого мобільного геймера. І, на наш погляд, куди цікавішими виявилися екрани свіжих флагманів.

Молодша модель лінійки отримала невеликий дисплей з діагоналлю 6,36 дюйма і роздільною здатністю 2670х1200 пікселів, тоді як в Xiaomi 14 Pro використовується традиційно більший 6,73-дюймовий екран з високою роздільною здатністю 3200х1440 пікселів. При цьому обидва дисплеї побудовані на чудовій матриці LTPO AMOLED з можливістю зміни частоти оновлення в діапазоні від 1 до 120 Гц, а їхня яскравість досягає і зовсім неймовірних 3000 ніт – більше немає в жодного смартфона на ринку. Загалом, на сонці такий дисплей точно не осліпне.

Ну і, зрозуміло, обидва екрани підтримують HDR10+ і використовують технологію ШІМ-затемнення з частотою 1920 Гц, яка практично повністю виключає мерехтіння.

Покращені камери

Обидва смартфони отримали модуль з трьох задніх камер. Усі камери повноцінні, а першу скрипку тут грає основний 50-Мп сенсор Sony LYTIA T900 розміром 1/1,31″, який, до всього іншого, доповнюється надзвичайно світлосильною оптикою Leica Summilux з широкою діафрагмою f/1.6. Є в неї й оптична стабілізація зображення. Загалом, зі зйомкою в темряві у неї точно не повинно бути проблем.

Не менш вражає і телефото-камера смартфонів. Вона використовує сенсор Samsung JN з такою ж 50-Мп роздільною здатністю і також підтримує оптичну стабілізацію зображення. Камера підтримує плаваюче фокусування в діапазоні від 10 см до нескінченності і може знімати з оптичним збільшенням 3,2х.

Третя камера системи – ширик на базі 50-Мп сенсора Samsung JN1 з кутом зору 115 градусів, що за сумісництвом виконує роль макрокамери з фокусною відстанню 10 см.

Щодо селфі-камери моделі, то вона залишилася без змін. Тут задіяний знайомий ще по Xiaomi 12 32-мегапіксельний датчик OmniVision OV32B.

В інтерфейсі камери передбачена можливість зйомки із зумом 0,6х (14 мм), 1х (23 мм), 2х (46 мм) і 3,2х (75 мм).

Софт – вперше на HyperOS

Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Pro стали першими у світі смартфонами на базі абсолютно нової операційної системи HyperOS. Ну як нової… Інтерфейс платформи не надто сильно відрізняється від MIUI 14. Ось тільки HyperOS – це не оболонка, а окремий форк Android, а збереження попереднього інтерфейсу скоріше пов’язане з бажанням компанії забезпечити своїм користувачам максимально безболісний перехід на неї.

Плани у Xiaomi воістину грандіозні. Компанія збирається піти по стопах Huawei і створити власну незалежну екосистему зі своїми сервісами. А саму HyperOS використовуватимуть не тільки в смартфонах, а й в іншій продукції компанії, яка зможе тісно взаємодіяти між собою.

Одна з таких функцій уже в ній є. Hypermind перетворює смартфон на центр управління екосистеми розумних пристроїв Mijia. А крім цього гаджети Xiaomi отримають загальний буфер обміну, зможуть обмінюватися інформацією один з одним і матимуть єдиний центр повідомлень з їхнім показом на всіх пов’язаних пристроях.

А що з автономністю?

Xiaomi 14 отримав акумулятор ємністю 4610 мАг порівняно з 4500 мАг у його попередника, а потужність швидкої зарядки зросла з 67 до 90 Вт. Збільшилася ємність батареї і старшої моделі. Щоправда, тут різниця більше нагадує похибку – було 4820 мАг, а стало 4880 мАг. При цьому потужність зарядки смартфона залишилася рівно такою ж – 120 Вт. Ніяк не змінилася і швидкість бездротової зарядки гаджетів. Як і раніше її потужність становить 50 Вт.

Про автономність смартфонів судити поки складно. Але, судячи з усього, вона практично не відрізнятиметься від такої у попередніх моделей. День активної роботи гаджети повинні витримати без проблем.

Що з ціною?

Зрозуміло, про світові ціни на смартфони говорити поки рано. Але, судячи з того, що в Китаї вони будуть доступні за такими ж цінами, що і попередники, зміни тут вкрай малоймовірні.

Xiaomi 14:

8/256 ГБ – 3 999 юанів (близько 19 890 гривень);

12/256 ГБ – 4 299 юанів (близько 21 450 гривень);

16/512 ГБ – 4 599 юанів (близько 22 815 гривень);

16/1024 ГБ – 4 999 юанів (близько 24 765 гривень).

Розцінки на Xiaomi 14 Pro:

8/256 ГБ – 4 999 юанів (близько 24 765 гривень);

16/512 ГБ – 5 499 юанів (близько 27 300 гривень);

16/1024 ГБ – 5 999 юанів (близько 29 835 гривень);

16/1024 ГБ (титан) – 6 499 юанів (близько 32 175 гривень).

Підсумки

Ну а в підсумку, Xiaomi 14 і Xiaomi 14 Pro виявилися дуже цікавими смартфонами з помітно збільшеною продуктивністю, найяскравішими в галузі екранами і набагато цікавішими камерами. Додає їм родзинку і нова операційна система HyperOS, яка для зручності користувачів зберегла спадкоємність інтерфейсу з MIUI. Найголовніше ж, що при всіх цих нововведеннях компанія змогла зберегти вартість своїх флагманів на колишньому невисокому рівні. Принаймні, в Китаї.