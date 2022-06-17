Вражаюча підбірка комах, які мають змогу брати участь у Формулі-1

Максимальна швидкість польоту дорослого комара становить 5,5 км/год, а звичайної кімнатної мухи – до 30 км/год. Для своїх розмірів і ваги ці комахи мають досить значні показники. Однак, є на планеті членистоногі тварини, здатні наздогнати вас навіть у автомобілі та на граничній швидкості.





Сліпінь

Цей поширений у лісах двокрилий розбійник визнається найшвидшою істотою у світі комах. У світовій фауні відомо близько 4500 видів мух. Найшвидший зі всіх сліпінь виду Hybomitra hinei. У 2017 році дослідники з університету Флориди зафіксували швидкість у самця, який переслідував самку, що сягала 145 км/год. Звичайна «крейсерська» швидкість кровососної мухи, залежно від приналежності, становить від 30 до 60 км/год.

Бабка

Суперхижак серед комах, який атакує все що рухається і менше за розміром. Певні види бабок спеціалізуються на лові павуків, нападаючи на них прямо в ловчому павутинні. Швидкість польоту великих різнокрилих бабок становить від 36 до 55 км/год. Чемпіоном серед мисливців є Austrophlebia costalis. Його крила здатні розігнати тушку до 97 км/год. Це повільніше, ніж у сліпня. Проте бабка виграє у маневреності. Втім, Austrophlebia costalis мешкає лише в Австралії.

Бджола

Літні характеристики звичайної медоносної бджоли становлять: з вантажем до 30 км/год, без вантажу – до 65 км/год. Ці показники вищі, ніж у джмеля – 54 км/год, шершня – 25 км/год і, хоч як це дивно, вище ніж у оси, яка розвиває всього 10 км/год.

Метелик

Це здасться неправдоподібним, але метелики є одними з найшвидших комах на планеті. Зрозуміло, не всі. Йдеться про нічного метелика Sphingidae, у народі – бражник. Живе бражник у теплих південних регіонах, проте має властивість мігрувати до Східної Європи влітку та гинути кожною зимою. Швидкість пересування такого метелика становить до 60 км/год. Цікаві бражники тим, що здатні «прикидатися» осами чи джмелями. Таким чином, ця нешкідлива істота, що харчується нектаром і соком фруктів, що перебродили, захищається від хижаків.

Саранча

Синонім жадібності та непомірного апетиту, що лякала людей у ​​давнину як покарання боже, літає зі швидкістю до 20 км/год. Великі тварини, що досягають до 10 см завдовжки і кочують зграями по кілька мільйонів особин, справді являли собою справжню катастрофу для садівників. Крім того, сарана має властивість кусатися. Зубов у комахи немає, а тому шкіру прокусити вона не може, однак у поєднанні зі лютим виглядом і в кампанії мільйонів родичів, сарана здатна навести жах навіть на досвідченого натураліста.