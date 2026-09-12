Катастрофа, про яку майже забули: як пароплав Sultana забрав понад тисячу життів

У ніч на 27 квітня 1865 року на річці Міссісіпі сталася одна з наймасштабніших морських катастроф в історії США. Пароплав Sultana, розрахований лише на кілька сотень людей, перевозив понад дві тисячі пасажирів. Близько другої години ночі три з чотирьох його котлів вибухнули, після чого дерев’яне судно охопила пожежа.

Історію Sultana нерідко порівнюють із Титаніком, однак із кількістю жертв є важливий нюанс. Старі джерела називали 1700–1800 загиблих — тобто більше, ніж під час катастрофи Titanic. Сучасні підрахунки значно обережніші: документи Конгресу США говорять про майже 1200 загиблих із 2137 людей на борту, а Бібліотека Конгресу — про понад 1100 загиблих лише серед колишніх військовополонених. Тому твердження, що Sultana однозначно «перевершила Титанік», залежить від того, яку історичну оцінку використовувати.

Судно було переповнене у кілька разів

Sultana мала законну пасажиромісткість приблизно 376 осіб. Проте у Віксбурзі на борт посадили величезну групу солдатів армії Союзу, звільнених із таборів військовополонених Конфедерації.

За даними Бібліотеки Конгресу, на судні врешті перебувало понад 2300 пасажирів. Палуби були настільки переповнені, що на відомій фотографії, зробленій в Арканзасі за день до катастрофи, люди стоять практично впритул одна до одної.

Багато пасажирів перед цим пережили жахливі умови таборів Андерсонвілл і Кахаба. Лише через Андерсонвілл пройшли близько 45 тисяч солдатів Союзу, майже 13 тисяч із яких померли від хвороб, недоїдання та антисанітарії. Для тих, хто опинився на Sultana, подорож мала стати останнім етапом повернення додому.

Несправний котел відремонтували поспіхом

Ще до відправлення з Віксбурга стало відомо про проблему з одним із котлів. Замість повноцінного ремонту пошкоджену ділянку вирішили тимчасово залатати — серйозніша робота затримала б рейс.

У ніч після зупинки в Мемфісі Sultana знову рушила вгору за течією. Приблизно за дев’ять миль від міста котли не витримали.

Вибух буквально розірвав центральну частину судна. Частина людей загинула одразу від пари та уламків, інші опинилися у воді. Дерев’яні конструкції швидко загорілися, тому пасажирам доводилося вибирати між пожежею та холодною й сильною течією Міссісіпі.

Ілюстрація катастрофи, опублікована Harper’s Weekly невдовзі після події, показує людей у воді навколо палаючого судна. Оригінал цього зображення сьогодні зберігає Бібліотека Конгресу.

Чому про Sultana знають значно менше, ніж про Титанік

Масштаб трагедії був величезним, але вона сталася в надзвичайно насичений подіями момент американської історії.

Громадянська війна фактично щойно закінчилася. Президент Авраам Лінкольн був убитий лише за два тижні до катастрофи, а 26 квітня — буквально за кілька годин до вибуху Sultana — був застрелений його вбивця Джон Вілкс Бут.

На цьому інформаційному тлі трагедія на Міссісіпі швидко відійшла на другий план.

Водночас Sultana й сьогодні вважається найсмертоноснішою катастрофою судна у внутрішніх водах США і однією з найбільших трагедій в американській морській історії. Особливо моторошним її робить те, ким були пасажири: сотні людей пережили бої, полон, голод і хвороби Громадянської війни, але загинули вже дорогою додому.