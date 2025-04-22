Легкі збірки, віруси з коробки: яким стане світ, якщо ядро Windows відкриється?

Windows – операційна система із закритим вихідним кодом, на відміну від Linux. Основа Windows (ядро) закриті для внесення змін або перегляду. Часом навіть розробники Microsoft не знають, що робитиме їхній код – така корпоративна безпека системи. Є дані, що над Windows працюють від 5000 до 10000 інженерів, не рахуючи іншого обслуговуючого персоналу. Але давайте копнемо далі і уявімо собі, що Microsoft раптом відкрила своє ядро для всіх охочих. Що буде?

Поява альтернативних збірок

Ентузіасти б відразу почали «пиляти» ядро і прибирати звідти непотрібні функції. Насамперед би відмовилися від телеметрії, яка відправляє дані про користувача на сервери Microsoft. Та й безліч функцій, які витрачають ресурси комп’ютера, можна прибирати. А ось додати можна, наприклад, можливість гнучкої кастомізації для зміни інтерфейсу.

З’явилися б так звані «легкі» збірки Windows, які працювали б на слабких ПК. Звісно, цим би скористалися і зловмисники – віруси та шпигунське ПЗ були б у Windows «з коробки». З іншого боку, користувач міг би стежити абсолютно за всіма процесами, які відбуваються на комп’ютері.

Поява спільноти розробників

Які б «колупали» ядро для пошуку помилок і поліпшення безпеки системи. З’явилися б неофіційні оновлення, які б виходили набагато раніше. Розробники додавали б новий функціонал і можливості в систему. Тут варто розуміти і зворотний бік монети – багів, напевно, було б усе-таки більше, ніж користі від таких апдейтів.

Що більше досвідчених очей аналізують код, то вища ймовірність знайти серйозну вразливість, яка може в підсумку призвести до поганих наслідків. Можливо, зараз ядро Windows має такі вразливості, але вони погано вивчені. З одного боку, це добре – ентузіасти зможуть робити оновлення, а з іншого погано: мільйони пристроїв у світі можуть бути просто зламані.

Усе-таки така популярна ОС не може бути децентралізована – комп’ютери в теорії можуть зануритися в хаос, який призвів би до цифрового апокаліпсису.

Патчі від великих компаній

Великі компанії, такі як AMD, Intel, Nvidia, могли б випускати власні патчі для операційної системи, які б покращували апаратні параметри пристроїв. Нині ж між компаніями відбувається складна комунікація, і часом потрібно багато часу, щоб виправити ту чи іншу помилку.

Також великі розробники ігор могли б випускати окремі оновлення Windows для поліпшення роботи ігор.

Мабуть, це єдиний відчутний плюс відкритого ядра Windows.

Розкол усієї екосистеми

А тепер уявімо собі ситуацію, коли великі виробники заліза і ПЗ почнуть випускати свою версію Windows, яка буде дуже добре оптимізована під залізо або програмне забезпечення? Вся екосистема Windows просто розвалиться – з’явиться дуже багато збірок зі своїми проблемами. Буде справжнісінький хаос – щоб пограти в GTA 8 користувач обиратиме одну Windows, а щоб витиснути зі свого ПК максимум з процесором Core i20 буде використовувати іншу. Ну, це хіба що закономірні фантазії такої трансформації операційної системи.

Чи відкриє Microsoft своє ядро?

Взагалі, можна нафантазувати дуже багато, але все-таки відкриття ядра буде великим мінусом для всього світу. Ні, такого не буде ніколи. Windows – комерційний продукт. Можливо, відкриття ядра Windows було б актуальним у період появи Windows 9.x і Windows NT – у компанії був складний період, пов’язаний з помилками і нестабільністю ОС. Зараз же сучасна Windows 10/11 практично ідеальна. У Microsoft тисячі розробників, і цього достатньо, щоб працювати над таким складним продуктом. І компанії важливо дати максимальну стабільність операційної системи, адже вона використовується не тільки в робочих комп’ютерах, а й на серверах.

А тим, хто хоче ставити експерименти, – доброзичливе ядро Linux відкрите для всіх охочих: є велика кількість найрізноманітніших збірок під будь-які завдання. Можна навіть створити свою власну Windows на базі ядра Linux – і такі схожі дистрибутиви вже є.