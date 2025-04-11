Дроти з нами на довго: 5 головних мінусів Wi-Fi та Bluetooth

Зараз триває бурхливий розвиток бездротових технологій – Wi-Fi і Bluetooth з кожним роком стають дедалі кращими й кращими, розвивається NFC, а також «локальні» технології на кшталт Zigbee для розумного будинку. Здається, мине час, і взагалі дротове підключення буде не потрібне. Але це далеко не так. Розглянемо причини, через які світ не відмовиться від дротів.

Радіоперешкоди

Раніше Wi-Fi роутер міг спокійно стояти в кутку житла, наприклад у коридорі, і жодних проблем із покриттям цілої квартири або будинку не було. Але минув час, і з’явилося багато бездротових пристроїв, які працюють на частоті 2,4 ГГц, – і вони стали заважати один одному. Особливість бездротових технологій у тому, що навіть не працюючи, вони посилають в ефір розпізнавальні сигнали і чекають на підключення, тим самим заважаючи один одному.

Так, частоти Wi-Fi зростатимуть, але це не означає, що мине час, і частота 5 ГГц не буде також зайнята сотнями інших девайсів. А ось Bluetooth до цього менш чутливий, але все одно якість зв’язку може погіршуватися через радіоперешкоди в ефірі. До того ж Bluetooth має схожу частоту з Wi-Fi, що впливає на перетин у радіоефірі.

5 мінусів Wi-Fi і Bluetooth – дроти все одно завжди залишаться

Wi-Fi і Bluetooth простіше зламати

Тим, хто турбується за збереження своїх даних, це є великим мінусом. Наприклад, Wi-Fi можуть зламати за допомогою технології MITM, а в Bluetooth часто знаходять уразливості. Відомі випадки бізнес-зломів, коли зламували Wi-Fi мережу в закритому виробництві, використовуючи потужні антени і чутливі приймачі – отримавши доступ до внутрішньої мережі підприємства, зловмисники можуть забрати потрібні дані.

Дротове з’єднання зламати набагато складніше – потрібен фізичний доступ до дроту. Тому дротове з’єднання надійніше для захисту та конфіденційності даних. Сучасні професійні маршрутизатори мають захист і можуть розпізнати врізку в Ethernet-кабель.

Висока швидкість не гарантована

Багато хто вже давно відмовився від підключення пристроїв кабелем, тому що гігабітні порти вже бувають у найдешевших материнських платах. Але гарантії високої швидкості Wi-Fi все одно не дасть. Наприклад, стандарт 802.11be (Wi-Fi 7) заявляє про швидкість до 30 Гбіт/сек, але таку швидкість вдалося отримати в лабораторних умовах. На ділі ж сучасний Wi-Fi роутер видає не більше 2 Гбіт/сек.

Так, швидкість висока буде, але стабільність з’єднання не гарантована – якщо, наприклад, виникнуть сильні перешкоди, то швидкість просяде. А ось Ethernet дасть стабільні цифри, на які може вплинути лише фізичне пошкодження кабелю.

А Bluetooth 5.0 чисто «фізично» не зможе витиснути швидкість понад 48 Мбіт/с, тому його використовують тільки для передачі невеликих обсягів інформації.

Високі енерговитрати

Методом експерименту можна зрозуміти, що ввімкнений Bluetooth прискорить розрядку смартфона приблизно на 5-10%, а Wi-Fi – ще швидше. Обидві бездротові технології використовують приймальну та передавальну частину. Особливо споживає енергію передавач.

Тому не завжди ці способи підключення зручні. Наприклад, ноутбук до інтернету простіше під’єднати дротом, якщо поруч немає джерела живлення, а замість бездротових навушників використовувати дротовий варіант.

Обмежений радіус дії

Що далі пристрої розташовані один від одного, то гірша стабільність підключення і швидкість. У цих технологій є певні стандарти – потужність передавача не може перевищувати дозволену.

І що вищою буде частота у бездротових з’єднань, то меншим буде радіус дії пристрою – така особливість поширення радіочастот. А з урахуванням того, що практично будь-яка перешкода послаблює радіосигнал на високій частоті, то ми прийдемо до того, що Wi-Fi «розетки» на частоті понад 5 ГГц ставитимуться через кожні 10 метрів. Можливо, коли буде перенасичення пристроїв на цих частотах, світ знову «відкотиться» на вже звільнені 2,4 ГГц.

Тому для розумних будинків, наприклад, зараз розвиваються інші протоколи, як уже було написано, Zigbee – він вирізняється меншим енергоспоживанням і заточений спеціально під передачу невеликої кількості сигнальних даних з пристроїв.

Також до кінця не доведено вплив подібних технологій на здоров’я – є чутки, що дослідницькі інститути можуть навмисно замовчувати вплив високих частот, наприклад, на онкологію, адже по-іншому наш світ уже неможливо уявити.