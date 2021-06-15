Українцям розповіли, як дізнатися, чи не імплантують вам чіп під час ін’єкції

Нам тут цікаве питання поставила подруга:“Начиталася всяких жахів! Боюся тепер на уколи ходити! А раптом мені цей чіп введуть! Таке можливо?”





Так, тема чіпування цікава і використовується широко у ветеринарії. Тваринам вводять спеціальну RFID мітку, в якій вказується інформація з ветеринарного паспорта. Тварина загубилася, її хтось знайшов, принесли у ветлікарню, просканували чіп і знайшли господаря, а також дізналися про проблеми і хвороби.

Також чіпування тварин активно використовується в сільському господарстві – так, корів після вигулу рахують (це не жарти). Ну а в RFID мітку можна записати досить пристойну кількість інформації.

І ось у зв’язку з вакцинацією хтось зробив вкидання про те, що мовляв це все не вакцинація а чіпування. Світова змова! Що Білл Гейтс зібрався таким чином чіпувати населення, щоб Windows швидше працювала.

Природно все це цілковита дурниця – ніхто нікого не буде чіпувати!

Але чутки часом лякають людей набагато більше, ніж реальні факти.

Так, є організації які випускають чіпи для людей і в принципі, чіп можна купити і ввести всередину. Є навіть канал на Ютубі, називається «Щоденник чіпованих», де людина вживляє у себе чіп, а також розповідає більш детально про те, що це таке.

Як дізнатися, чи не чіпують вас під час будь-яких маніпуляцій в процедурному кабінеті?

Все дуже просто. Досить поглянути на голку в руках медсестри.

Голка для чіпування має великий діаметр і її відразу видно. Звичайна ж ін’єкційна голка в діаметрі не більше 1 мм, а голка для чіпування більше 2 міліметрів. Шприц також відрізняється.

Та й відчуття природно будуть різні.

Зліва біля голки RFID чіпи.

Процес чіпування проходить якось так:

Тому не варто боятися. Ніхто нікого не чіпує! До того ж, чіп відчувається і його можна відчувати фізично!

Як дізнатися чи чіпують вас? Пофантазуємо.

1. Незвичайна голка. Вона більше в 2 рази, ніж голка для внутрішньом’язових ін’єкцій.

2. Незвичайні відчуття під час уколу.

3. У місці уколу чітко прощупується стороннє тіло (не плутати з набряком або алергічною реакцією.

Але повторимося: ніхто нікого чіпувати не збирається. Все це просто байки, які створюють люди далекі від технологій. Ми ж пам’ятаємо як боялися номера ІПН, як боялися Wi-Fi, 3G, 4G і інших нововведень.

P.S. Що вже говорити – є у мене сусідка, мила привітна бабуся. А як смартфон при ній дістану – так вона «прибери, не опромінюй мене» … Ну а я візьми та скажи, що домофон коли зчитує RFID мітку теж опромінює … Тепер вона чекає, поки їй хтось двері відкриє. І навіщо сказав? Шкодую. Тепер не переконати.