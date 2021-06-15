Стало відомо, чому антени мобільного зв’язку не вішають високо на телевізійних вишках

У кожному великому місті – обласному центрі, наприклад, або його передмісті можна зустріти теле- і радіомовну вежу. Кожна з них обвішана антенами всілякого призначення, в тому числі і для мобільного зв’язку.





Але виникає питання: чому антени стільникових операторів висять далеко не на самому верху? Найчастіше це 30-50 метрів, хоча висота вежі може бути 150-200 м і навіть вище. Що заважає повісити їх на маківці і обійтися однією станцією на все місто? Але є одразу 3 причини, що заважають зробити це.

1. Частотний ресурс

У телебаченні, скільки б каналів не віщав місцевий телецентр, всі на своїх телевізорах можуть вибрати лише один з кількох десятків каналів. У мобільного зв’язку все зовсім по-іншому. Кожен абонент не тільки приймає а й передає інформацію. Причому у кожного ця інформація своя: дзвінки, картинки, доступ в інтернет, повідомлення і т.д. Тому для кожного телефону потрібен свій індивідуальний канал.

У мережі багато абонентів. Однією станції не вистачить на всіх

Якби мобільна станція на все місто була лише одна, то вона перевантажиться. Швидкість доступу в інтернет впаде до нуля, а якщо потрібно зателефонувати доведеться чекати цілу годину.

Щоб створити достатній ресурс для всіх абонентів операторів встановлюють багато невисоких мобільних станцій по всьому місту і передмістю. Завдяки цьому, всі можуть отримувати якісний сервіс без очікування.

2. Покриття

Як ми знаємо, сигнал від ТБ-вежі можна зловити далеко не скрізь. Часто нам потрібне підключення зовнішньої антени і встановлення її на вулиці, наприклад, біля вікна.

Далеко від телевежі потрібна ось така антена. Не зручно буде з такою ходити, якщо стільниковий станція буде лише одна на все місто

Сигнал від єдиної ТВ-вежі не може проникнути в будь-яке приміщення. Особливо це відчувають мешканці будинків, вікна яких виходять на протилежну від телевежі сторону.

Якби мобільна станція була також одна – нам би довелося носити з собою громіздкі зовнішні антени для прийому дуже слабкого сигналу. Дзвінки б постійно рвалися, а інтернет буде гірше ніж в найбільш глухому лісі.

Тому оператори встановлюють мобільні вишки в міському середовищі не далі двох-трьох сотень метрів один від одного. Це створює прийнятне покриття в більшій частині будівель, підприємств, магазинів і т.д.

3. Потужність випромінювання

Суперечки щодо шкоди мобільного зв’язку не вщухають ні на хвилину. Всі бояться випромінювання, яке створюють мобільні вишки і наші з вами смартфони. І часто мешканці багатоквартирних будинків навіть змушують операторів прибирати мобільні станції і шукати інше місце для встановлення антен.

Чим далі мобільна станція – тим сильніше випромінює телефон

Хоча в цій ситуації люди шкодять самим собі. Чим далі стільникова станція – тим сильніше сигнал змушений буде випромінювати смартфон. Інакше він не зможе передати інформацію в мережу. При цьому, якщо станція буде лише одна на все місто, вона повинна буде мати куди більш високу потужність, щоб покрити все місто.

Коли мобільні вишки встановлюють рівномірно по всій території – це краще з точки зору рівня сигналу. Немає місць де щільність радіохвиль занадто висока, а смартфони не працюють постійно на повній потужності.