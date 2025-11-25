Найкращі ігрові монітори на кінець 2025 року

В одному з випусків на YouTube-каналі Monitors Unboxed перерахували найкращі на сьогодні моделі моніторів для ігор.

Найкращий флагманський монітор

Asus ROG Strix XG32UCWMG. Це найкращий варіант на сьогодні. Ви отримаєте 32-дюймовий 4К WOLED-дисплей з частотою оновлення 240 Гц. Якщо ви хочете заощадити гроші, то до найбільш вигідних варіантів відносяться MSI MPG 321URX, Gigabyte Aorus FO32U2. Більшість характеристик у них такі ж, як у Asus.

Якщо вам потрібен 27-дюймовий монітор з частотою оновлення 240 Гц, то розгляньте Dell Alienware AW2725Q. Єдине – у нього немає деяких функцій, характерних для преміум-моделей.

Asus ROG Strix XG27UCDMG коштує на 20-35% більше, ніж Dell. Але і функцій у нього більше.

Кращий монітор преміум-класу

З OLED-моніторів з роздільною здатністю 1440р найкраще зараз брати Asus ROG Strix XG27AQWMG. Ще один варіант, що заслуговує на увагу, – це Gigabyte MO27Q28G. Головна різниця між ними в тому, що у Gigabyte покриття дисплея матове, і воно краще справляється з відблисками.

Серед 1440р QD-OLED-моніторів експерт рекомендує розглянути Dell Alienware AW2725D. Інші варіанти тут – це MSI MAG 271QP X24 і MSI MAG 273QP X24. Gigabyte MO27Q2. Всі три моделі мають частоту оновлення 240 Гц, а Dell – 280 Гц.

Що стосується 4К Mini LED, то краще купувати MSI MPG 274URDFW E16M, AOC U27G4XM, KTC M27P6. Всі вони являють собою 27-дюймові РК-дисплеї IPS з роздільною здатністю 4К і частотою оновлення 160 Гц.

Кращий монітор середнього класу

Gigabyte M27UP – найкращий варіант у цій категорії. Це 27-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 4К і частотою оновлення 160 Гц. В якості альтернативи також можете розглянути Asus ROG Strix XG27UCG, Asus ROG Strix XG27UCS, LG 27GR93U, LG 32GR93U, Gigabyte M32UP.

Кращий монітор з HDR за співвідношенням ціни і якості

AOC Q27G40XMN. Він має 27″, VA-матрицю, роздільну здатність 1440р, частоту оновлення 180 Гц. Також у нього є MiniLED-підсвічування з 1152 зонами затемнення. Головні недоліки цієї моделі – погана підставка з фіксованою висотою і слабкі кути огляду. Якщо цей монітор з якихось причин недоступний, то розгляньте більш старий варіант – AOC Q27G3XMN.

Кращий монітор початкового рівня за співвідношенням ціни і якості

Три найбільш вигідні варіанти тут – MSI MAG 275QF, Asrock PG27QFT2A, Asus ROG Strix XG27ACS. Модель MSI G274QPF-QD за функціональністю буде краща, ніж MSI MAG 275QF. Крім того, у нього регульована по висоті підставка, найкраща панель з розширеним колірним охопленням. Також залежно від ціни ви можете придивитися до Gigabyte M27Q2 QD. Якщо вам потрібна вища частота оновлення – придивіться до Gigabyte M27Q3 з 320 Гц.

Кращий монітор з надвисокою частотою оновлення

Зараз має сенс купувати Asus ROG Swift PG27AQWP-W з частотою оновлення 540 Гц. Головний його недолік – висока ціна.

Якщо хочете заощадити, можете подивитися MSI MAG 272QP X50. З кращих РК-моніторів в цій категорії – Asus ROG Swift Pro PG248QP з частотою оновлення 540 Гц, але коштує він чимало. Серед більш дешевих аналогів виділяється, наприклад, BenQ Zowie XL2566K.

Кращий надширокий монітор

На сьогодні на ринку кращим вважається LG 45GX950A. Його частота оновлення становить 165 Гц, але ціна дуже висока. За більш розумну вартість експерт порекомендував розглянути Dell Alienware AW3425DW, тобто поліпшену версію Dell Alienware AW3423DWF.