Квартира размером с гараж за почти 7 тысяч в месяц: где в Украине рекордная цена аренды

В городе Ирпень Киевской области сдаётся смарт-квартира с рекордно малой площадью – всего 15 квадратных метров. Однако несмотря на небольшие размеры, в этом помещении может с комфортом проживать семья из 3 человек. Здесь есть все необходимое для человека любого возраста, а интерьер очень продуман.

Сколько стоит аренда 15-метровой смарт-квартиры?

За двухуровневое жилье общей площадью 15 квадратов арендодатель просит 6,5 тыс. грн в месяц.

В объявлении владелец подробно рассказывает обо всех преимуществах предлагаемой недвижимости. Согласно его словам и прикрепленным фото, в квартире сделан стильный ремонт. Кроме того, в ней есть:

кровать с ортопедическим матрасом (на 2-м этаже);

кухня с встроенной рабочей зоной;

санузел;

кондиционер-инвертор, который также можно использовать как отопительное устройство;

холодильник;

стиральная машина;

бойлер;

индукционная плита.

Согласно этому описанию, у арендаторов будут все необходимые удобства, как в обычной полнометражной однокомнатной квартире, только за значительно меньшую стоимость.

В Украине дорожает вторичное жильё

За последние месяцы в трёх областях Украины значительно увеличилось количество вторичного жилья, которое выставляют на продажу. В частности, много квартир освободилось в Днепропетровской области, а также в Кировоградской и Винницкой областях.

В то же время рекорд по росту стоимости вторичного жилья установила Волынская область. Квартиры этой категории там подорожали аж на 7% – в среднем до 51,5 тыс. долларов за однокомнатную квартиру. Хотя в аналитическом центре DIM.RIA утверждают, что средняя цена на однокомнатные квартиры лишь в течение февраля увеличилась почти во всех регионах страны.

Стоит отметить, что в годовом масштабе Волынь также значительно опережает другие регионы по темпам роста цен на недвижимость. Для сравнения, в марте 2024 года однокомнатная квартира на вторичном рынке стоила здесь на 31% дешевле. В то же время в Черновцах за последние 12 месяцев стоимость однокомнатных квартир увеличилась в среднем на 29%, а в Закарпатье – на 28%.

Самая дорогая покупка однокомнатной квартиры из категории вторичного жилья обходится в Киеве. Для этого нужно иметь около 90,2 тыс. долларов.