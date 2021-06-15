Xiaomi Mi Band 6 рекордно подешевел

Как правило, при выборе гаджета многие обращают внимание на его цену и качество. Так, недавно на рынке появился Xiaomi Mi Band 6, новейший фитнес-браслет от одного из ведущих и самых популярных в мире китайских производителей. Вначале цена на него была очень высокой, однако сейчас она обрушилась в разы, и теперь позволить рекордно подешевевший трекер для себя могут все!





Чем может похвастаться новый браслет?

Новейший фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 6, может похвастаться наилучшим оборудованием. Его AMOLED-экран с диагональю в 1,56 дюйма имеет разрешение 486 на 152 пикселя. Устройство памяти позволяет хранить до двух мегабайтов данных, что более чем достаточно для гаджета такого типа. Он также оборудован особой защитой против воды, что позволяет ему выдерживать давление до пятидесяти метров.

Xiaomi Mi Band 6 наделен огромным количеством функций, предназначенных для контроля за состоянием здоровья. Тем не менее, он может предложить и другие полезнейшие «фишки». Среди них, к примеру, возможности органайзера. Благодаря им вы можете пользоваться секундомером, настраивать умный будильник, и даже управлять затвором камеры мобильного телефона. Фитнес-браслет сочетается как со смартфонами, которые работают на базе Android, так и с теми, что управляются iOS. Все, что вам необходимо — скачать бесплатную программу Mi Fit.

Теперь в том, что касается цены. Как подсказывает онлайн-площадка hotline.ua, на данный момент фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 6 Black можно приобрести всего лишь за 1134-1140 гривен, что значительно меньше, чем его изначальная стоимость. Вот скриншот, подтверждающий эту информацию:

Данные цены еще могут измениться, однако настолько сильно падать, как они уже упали сейчас, вряд ли будут, и даже могут повыситься из-за колебаний курса валют. Именно поэтому вам желательно поспешить, и как можно быстрее приобрести Xiaomi Mi Band 6, если вы все еще этого не сделали!