Xiaomi Mi Band 6 рекордно подешевшав

Як правило, при виборі гаджета більшість людей звертає увагу на його ціну та якість. Так, нещодавно на ринку з’явився Xiaomi Mi Band 6, новітній фітнес-браслет від одного з провідних та найбільш популярних в світі китайських виробників. Спочатку ціна на нього була дуже високою, проте зараз вона обрушилася в рази, і тепер дозволити трекер, який рекордно подешевшав, для себе можуть всі!





Чим може похвалитися новий браслет?

Новітній фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 6 може виділитися найкращим обладнанням. Його AMOLED-дисплей з діагоналлю в 1,56 дюйма має роздільну здатність 486 на 152 пікселів. Пристрій пам’яті дозволяє зберігати до двох мегабайтів даних, що більш ніж достатньо для гаджета такого типу. Він також обладнаний особливим захистом проти води, що дозволяє йому витримувати тиск до п’ятдесяти метрів занурення.

Xiaomi Mi Band 6 наділений величезною кількістю функцій, призначених для контролю за станом здоров’я. Проте, він може запропонувати й інші корисні «фішки». Серед них, наприклад, можливості органайзера. Завдяки їм ви можете використовувати секундомір, налаштовувати розумний будильник, і навіть керувати затвором камери мобільного телефону. Фітнес-браслет може працювати як зі смартфонами, які функціонують на базі Android, так і з тими, що управляються iOS. Все, що вам необхідно – завантажити безкоштовну програму Mi Fit.

Тепер про те, що стосується ціни. Як підказує онлайн-майданчик hotline.ua, на даний момент фітнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 6 Black можна придбати всього лише за 1134-1140 гривень, що значно менше, ніж його початкова вартість. Ось скріншот, який підтверджує цю інформацію:

Дані ціни ще можуть змінитися, однак настільки сильно падати, як вони вже впали зараз, навряд чи будуть, і навіть можуть підвищитися через коливання курсу валют. Саме тому вам бажано поспішити, і якомога швидше придбати Xiaomi Mi Band 6, якщо ви все ще цього не зробили!