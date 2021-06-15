Як легко видалити 15 непотрібних додатків з Android-смартфона

Відключили на своєму смартфоні Xiaomi відразу 15 додатків, що не несуть абсолютно ніякої користі, за умови використання MIUI. А деякі з них і зовсім витрачали оперативну пам’ять і мобільний інтернет, а значить споживали заряд акумулятора.





Сподіваємося ви, як вже скучили за такими статтями. Ми вирішили не створювати кілька десятків схожих за змістом публікацій, а зібрати кілька груп однотипних додатків у двох матеріалах «без води», довгих промов і безлічі скріншотів. Тому беріть свої гаджети в руки, настроюєтеся на потрібний лад, а ми мабуть почнемо.

Спадщина «чистого» Android

Кілька статей назад ми вже розповідали вам про групу додатків «Rounded», основним завданням яких є зміна форми значків додатків на смартфонах з «чистим» андроїдом. Але для нас, як для користувачів MIUI, вони не несуть ніякої користі.

Схожі завдання стоять перед групами додатків «Filled» (від 4 до 5 штук в залежності від версії Android) і «Circular» (5 штук), сюди ж відноситься програма «Teardrop».

Так само варто згадати додатки «Gestural Navigation Bar» в кількості чотирьох штук. Вони відповідають за стандартні жести управління в системі Android, але для власників MIUI абсолютно марні.

Кожну з дванадцяти перерахованих служб, ви можете без наслідків відключити на ваших смартфонах, але тільки в тому випадку, якщо ви використовуєте звичайну, офіційну версію MUI, на кастомних прошивках після відключення можуть бути проблеми.

Додатки від Google і китайські сервіси

Почнемо з китайських сервісів, які не працюють на території нашої країни, але при цьому відмінно передають дані, витрачають трафік мобільного інтернету, мають фонову активність і розряджають батарею.

В Android 11 служба, яку ми відключали раніше, з’явилася знову, але під іншою назвою. Причаївшись в нашому Redmi Note 10 Pro, вона періодично використовувала оперативну пам’ять і мала купу дозволів, в тому числі «Необмежений доступ в інтернет» і «Запуск активних сеансів».

Ми говоримо про «MConnService» знайому нам під ім’ям «vsimcore» – компонент Mi Роумінг, для використання віртуальних сім-карт на території Китаю і Індії. Відключаємо без роздумів.

Далі йде ще один «подарунок» від китайських розробників, що працює тільки на батьківщині Xiaomi. Додаток «Довідник» є визначником номера вхідних викликів китайських компанії. Тому, якщо вам регулярно не дзвонять з Китаю, його можна і потрібно відключити.

Зверніть увагу на кількість дозволів. Практично всі служби смартфона підконтрольні цьому невинному, на перший погляд, додатку.

Наступна програма належить «Google» і надає можливість використовувати стандартні SMS повідомлення як чат месенджерів (WhatsApp, Viber, Telegram). Впевнені ви подібним не користувалися і навряд чи будете, оскільки в Android 11 ця служба вже відсутня, а ось в Redmi Note 8T (Android 10) постійно висить в оперативній пам’яті і витрачає мобільний інтернет. Назва програми – «uceShimService».

У підсумку ми позбавили свій смартфон від 15 зайвих додатків (насправді їх більше, але про решту розповімо в наступній статті, щоб не навантажувати). Імена пакетів чекають вас нижче, всі дії проводилися за допомогою програми ADB App Control.

Імена пакетів:

Filled

com.android.theme.icon_pack.filled.android com.android.theme.icon_pack.filled.systemui com.android.theme.icon_pack.filled.themepicker com.android.theme.icon_pack.filled.launcher com.android.theme. icon_pack.filled.settings

Circular

com.android.theme.icon_pack.circular.themepicker com.android.theme.icon_pack.circular.android com.android.theme.icon_pack.circular.systemui com.android.theme.icon_pack.circular.launcher com.android.theme. icon_pack.circular.settings

Teardrop

com.android.theme.icon.teardrop

Gestural Navigation Bar

com.android.internal.systemui.navbar.gestural com.android.internal.systemui.navbar.gestural_wide_back com.android.internal.systemui.navbar.gestural_narrow_back com.android.internal.systemui.navbar.gestural_extra_wide_back

MConnService

com.miui.vsimcore

Довідник

com.miui.yellowpage

uceShimService

com.qualcomm.qti.uceShimService