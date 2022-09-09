У смартфонах на Android виявлено нову функцію

У новій версії мобільної ОС Android 13 знайшли функцію під назвою Clear Calling. Як повідомляє The Verge , таким чином Google має намір покращити шумозаглушення при дзвінках.





Вперше функцію виявили в Android 13 QPR1 Beta, першій бета-версії щоквартального випуску ОС. В описі йдеться, що Clear Calling “зменшує фонові шуми під час викликів”.

Функцію необхідно вручну активувати у налаштуваннях смартфона. Clear Calling працює у більшості мобільних мереж, але недоступний для дзвінків по Wi-Fi. У Google запевнили, що зміст дзвінка не надсилається для аналізу на сервер компанії.

Раніше розробники бенчмарку Antutu опублікували рейтинг найпотужніших Android-смартфонів світу у серпні 2022 року. Перше місце посів смартфон від компанії Asus з чіпом Snapdragon 8+ Gen 1.