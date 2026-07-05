OxygenOS та Realme UI можуть зникнути: OPPO готує перехід на єдину ColorOS

Компанія OPPO нібито ухвалила рішення закрити фірмові оболонки OxygenOS (OnePlus) та Realme UI, замінивши їх єдиною ColorOS для всіх трьох брендів холдингу.

За інформацією галузевих джерел, на яку посилається видання Smartprix, крок пов’язаний з “агресивною реструктуризацією” бізнесу: підтримка трьох окремих інтерфейсів вимагає значних витрат і великої кількості інженерів, тому компанія вирішила об’єднати їх в один.

Окрім софту, змінюється й стратегія дистрибуції: OnePlus зосередиться на ринках Індії та Китаю, а Realme планує згорнути продажі в Китаї, сфокусувавшись на міжнародних регіонах. У Індії вже почали закривати фірмові сервісні центри OnePlus, передаючи їхні функції загальній мережі OPPO.

Офіційно жоден із брендів — ні OnePlus, ні Realme, ні сама OPPO — інформацію поки не підтвердив. Втім, різниця між оболонками і так уже мінімальна: OxygenOS, Realme UI та ColorOS роками базуються на спільному коді й відрізняються здебільшого назвою.

Якщо чутки підтвердяться, власники смартфонів отримають ColorOS замість звичного інтерфейсу, але помітної революції у використанні очікувати не варто — системи й так майже ідентичні. Відкритим залишається питання термінів підтримки вже наявних пристроїв під час переходу.