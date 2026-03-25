Philips прощається з Google TV: усі телевізори бренду 2026 року отримають нову Titan OS

Компанія TP Vision, яка розробляє та випускає телевізори під брендом Philips, офіційно оголосила про масштабну програмну міграцію. Починаючи з 2026 модельного року, увесь асортимент телевізорів бренду, включаючи преміальні OLED-флагмани, відмовиться від операційної системи Google TV на користь платформи Titan OS.

Що таке Titan OS та як вона працює

Цей крок став логічним розвитком стратегії, яку TP Vision започаткувала ще два роки тому, тестуючи нову ОС на бюджетних моделях. Titan OS — це європейська операційна система на базі Linux, яка функціонує як вебплатформа.

Головна технічна відмінність від рішень Google полягає в тому, що користувачам більше не потрібно завантажувати та встановлювати окремі громіздкі застосунки у пам’ять телевізора. Усі стрімінгові сервіси відкриваються безпосередньо через вбудований браузер. Це дозволяє суттєво розвантажити апаратну частину пристрою, вивільнити пам’ять та потенційно підвищити загальну швидкість і стабільність роботи системи. Крім того, розробники обіцяють забезпечувати телевізори оновленнями безпеки впродовж рекордних 10 років.

Доступні сервіси та обмеження

Наразі Titan OS вже підтримує левову частку популярних стрімінгів: Netflix, YouTube, Disney+, HBO Max та Prime Video. Навесні 2026 року очікується інтеграція Apple TV, а згодом — Spotify та SkyShowtime.

Щодо сумісності зі смарт-екосистемами, платформа підтримує голосові асистенти Google Assistant і Alexa, а також технології Apple TV Play 2 та Control4. Однак є і неприємні новини для фанатів екосистеми Google: звична технологія трансляції екрана Google Cast наразі не підтримується, а інформація щодо можливої інтеграції зі штучним інтелектом Gemini відсутня.

Приховані мотиви та ринкові тенденції

Галузеві аналітики зазначають, що окрім технологічної незалежності (шляхом якої давно йдуть Samsung із Tizen та LG із webOS), перехід на Titan OS дає виробникам повний контроль над інтерфейсом. Це відкриває шлях до освоєння «нових джерел доходу» — формулювання, яке насторожує експертів. Існує велика ймовірність, що користувачі нових Philips зіткнуться зі збільшенням кількості вбудованої реклами та розширенням функцій відстеження глядацьких звичок.

До речі, тенденцію підхоплюють й інші гравці ринку: компанія JVC також підтвердила перехід частини своїх нових телевізорів на платформу Titan OS.