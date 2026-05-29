Епічне повернення Ґеральта: CD Projekt анонсувала масштабне доповнення «Балади минулого» для The Witcher 3

Чутки, які понад рік циркулювали в мережі, нарешті отримали офіційне підтвердження. Студія CD Projekt RED анонсувала третє велике доповнення для культової екшен-RPG «Відьмак 3: Дикий Гін», яке отримало назву «Балади минулого» (Songs of the Past).

Анонс відбувся 28 травня під час спеціальної трансляції, присвяченої десятиріччю виходу «Крові і Вина». Хоча сюрприз був дещо зіпсований передчасним витоком інформації в магазині GOG, розробники скористалися можливістю і розкрили перші деталі майбутнього проєкту.

Масштаби на рівні «Крові і Вина»

На гравців чекає дійсно велика пригода. За словами представників компанії, за обсягом контенту нове DLC можна порівняти з доповненням Blood and Wine. Повне проходження нової сюжетної кампанії триватиме від 15 до 40 годин.

Традиційно для серії, розширення принесе не лише нові квести, але й свіжі карти для улюбленої міні-гри «Гвинт», а також багато іншого додаткового контенту.

Сюжетні загадки та місток до нової частини

Деякі деталі сюжету найуважніші фанати розгадали ще до офіційного підтвердження. На презентаційному арті Ґеральт тримає меч, який раніше фігурував на промо-матеріалах до свята Беллетейн. Розробники натякнули, що події Songs of the Past дійсно можуть бути пов’язані з урочистостями на честь початку Блате (п’ятого місяця ельфійського календаря) або безпосередньо із самим загадковим клинком.

Головна ж інтрига полягає в тому, що сюжетно «Балади минулого» стануть сполучною ланкою між подіями третього та майбутнього четвертого «Відьмака».

Підтримка модів та фінансові успіхи студії

Під час трансляції також підтвердили, що CDPR продовжує працювати над впровадженням кросплатформної підтримки модів для гри, яку початково планували додати ще наприкінці 2025 року.

Разом із радісними новинами для геймерів компанія опублікувала фінансовий звіт за перший квартал 2026 року, який демонструє стабільне зростання:

Успіх на Kickstarter: Колекційна карткова гра у всесвіті Cyberpunk 2077 зібрала вражаючі $28,3 млн , ставши найуспішнішою грою в історії платформи та третім за успішністю проєктом загалом.

Прибутки: Виручка компанії за квартал склала 191 мільйон злотих (близько $52,6 млн). Керівництво зазначає, що цьому неабияк посприяла наявність хітів студії в каталозі Xbox Game Pass.

Над чим зараз працює команда

Студія продовжує активно розширюватися. Наразі колектив налічує 975 співробітників, сили яких розподілені між ключовими проєктами:

513 фахівців працюють над розробкою The Witcher IV.

163 розробники створюють повноцінне продовження Cyberpunk 2077.

83 особи залучені до загадкового проєкту Sirius.

24 співробітники працюють над проєктом Hadar.

Більше деталей про доповнення «Балади минулого» розробники обіцяють розкрити під час виставки Gamescom 2026, яка пройде з 26 по 30 серпня. А от самому релізу DLC доведеться почекати — вихід заплановано на 2027 рік.