Nintendo осоромилася з трейлером Resident Evil: Леон Кеннеді «розучився» стріляти

Вчорашня презентація партнерських ігор для Nintendo Switch 2 запам’яталася не лише гучними анонсами, а й курйозним монтажем трейлерів. Найбільше дісталося грі Resident Evil Requiem. Уважні глядачі помітили вкрай дивну деталь у геймплейному ролику: головний герой Леон жодного разу не влучив у ворога.

Пацифізм чи цензура? У нарізці бойових сцен Леон демонстративно промахується з пістолета та снайперської гвинтівки, а його удари бензопилою розсікають лише повітря, не зачіпаючи зомбі. Геймери в мережі одразу висміяли такий підхід, припустивши, що «за Леона грає сліпий».

Насправді ж причина прозаїчна: Nintendo намагалася будь-що уникнути демонстрації крові та графічної жорстокості під час трансляції, тому змонтувала відео так, щоб вороги не отримували видимих ушкоджень. Схожа ситуація сталася і з трейлером про Індіану Джонса — герой зробив лише кілька пострілів, і всі повз ціль. Користувачі жартують, що спроба зробити дорослі ігри «сімейними» перетворила досвідчених героїв на невдах.