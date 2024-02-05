Класичні ігри серії Silent Hill могли вийти на сучасних консолях

Після запуску Silent Hill: The Short Message в мережі з’явилися коментарі розробників з HexaDrive, серед яких було помітне одкровення від Ріки Міятані, директора з дизайну студії. У четвертому епізоді цієї серії Міятані розповіла про попередні переговори HexaDrive з Konami щодо можливості перевидання попередніх ігор серії Silent Hill на сучасних платформах.

Міятані розповів, що спочатку Konami запропонувала HexaDrive перевидати класичні ігри серії Silent Hill. Студія зустріла цю пропозицію з великим ентузіазмом і навіть запропонувала амбітну альтернативу Konami: повний ремейк Silent Hill 2.

HexaDrive навіть створила концептуальну демо-версію ремейку Silent Hill 2. Однак, зрештою, ремейк було доручено польській студії Bloober Team. Згодом Konami знову співпрацювала з HexaDrive, що призвело до розробки безкоштовного релізу The Short Message.

Варто зазначити, що останньою спробою відродити класичні ігри серії Silent Hill було видання HD Collection, яке об’єднало другу і третю частини. Однак ця колекція зазнала критики через технічні проблеми та відхилення від початкового бачення розробників.

Silent Hill: The Short Message – це інтригуюче доповнення до серії Silent Hill, що пропонує фанатам свіжий досвід, зберігаючи при цьому моторошну і напружену атмосферу франшизи. Ця гра спирається на спадщину Silent Hill, поєднуючи класичні елементи жахів із сучасними ігровими технологіями, щоб забезпечити унікальний страхітливий досвід.