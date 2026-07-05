Гравець отримав GTA 6 безкоштовно через Xbox Rewards: чи реально повторити це в Україні

GTA 6 уже доступна для попереднього замовлення на консолях PlayStation та Xbox. І хоча гра очікувано коштуватиме дорого, один із користувачів Xbox уже зміг оформити передзамовлення фактично безкоштовно.

Йдеться не про акцію від Rockstar чи Microsoft, а про використання програми Microsoft Rewards. Гравець кілька років накопичував бонусні бали, після чого обміняв їх на кошти для акаунта Microsoft і оплатив ними передзамовлення GTA 6.

За даними Notebookcheck, користувач назбирав 100 000 балів Microsoft Rewards. Цього вистачило на подарунковий баланс у розмірі 100 доларів. Саме ним він і оплатив Ultimate Edition гри в Xbox Store. На опублікованому скриншоті видно чек передзамовлення від 25 червня, де оплата пройшла через баланс акаунта Microsoft.

Як працює схема з Microsoft Rewards

Microsoft Rewards дозволяє отримувати бали за різні дії в екосистемі компанії. Зокрема, їх можна заробляти за пошук у Bing, використання браузера Edge, покупки ігор, доповнень, фільмів, серіалів та іншого контенту на сервісах Microsoft.

Потім ці бали можна обмінювати на подарункові картки або баланс акаунта. Якщо користувач накопичив достатньо балів, він може повністю або частково оплатити покупку в Xbox Store.

Втім, назвати цей спосіб простим не можна. Щоб отримати 100 000 балів, доведеться довго й регулярно користуватися сервісами Microsoft. Тому для більшості гравців це радше спосіб зменшити ціну GTA 6, а не швидко отримати гру безкоштовно.

Наприклад, навіть подарункова картка на 25 доларів уже може суттєво знизити вартість дорожчого видання гри. Але для повної оплати Ultimate Edition потрібно накопичувати бали значно довше.

Чи можна таке провернути в Україні?

Для українських користувачів є важливий нюанс. Повторити таку схему з GTA 6 в Україні може бути складно або взагалі неможливо, адже все залежить від доступних винагород Microsoft Rewards у конкретному регіоні. Microsoft прямо зазначає, що каталог винагород відрізняється залежно від країни, а бали потрібно використовувати в тому самому регіоні, де вони були накопичені.

Тобто сам принцип працює не як «безкоштовна GTA 6», а як оплата накопиченими бонусами. Якщо в акаунті немає можливості обміняти Microsoft Rewards на Xbox Gift Card або баланс Microsoft Store, оплатити гру таким способом не вийде. Крім того, Microsoft не радить змінювати регіон акаунта лише заради покупок, адже контент, підписки та баланс можуть не працювати між різними країнами.