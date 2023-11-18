Valve безкоштовно і назавжди віддає Half-Life

У зв’язку з 25-річчям виходу Half-Life компанія Valve запустила безкоштовну роздачу гри в Steam. Акція триватиме з 17 по 20 листопада 2023 року, повідомляє портал DTF.

Водночас Valve випустила оновлення для Half-Life, яке забезпечує повну сумісність гри з комп’ютерами з широкоформатними моніторами і з портативним ПК Steam Deck. До цього H

alf-Life працювала на консолі з деякими обмеженнями.

Valve також оголосила про спеціальний розпродаж ігор серії Half-Life. Серед них Half-Life 2, Half-Life: Alyx і збірка Half-Life Complete. Крім цього, Valve представила годинний документальний фільм Half-Life: 25th Anniversary Documentary, присвячений історії створення Half-Life.

Зазначається, що це друга спроба Valve подарувати геймерам Half-Life. Перша роздача почалася 16 листопада, але через технічні проблеми користувачі не могли додати гру до своєї бібліотеки.

Дебют Half-Life відбувся 19 листопада 1998 року. На думку численних видань та ігрових експертів, це одна з найголовніших ігор в історії. Рейтинг проєкту на Metacritic становить 96%.