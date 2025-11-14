Kingdom Come: Deliverance II розійшлася тиражем в 4 мільйони копій

Днями PR-менеджер Warhorse Studios заявив, що автори Kingdom Come: Deliverance мають намір стати новими королями жанру RPG. Геймери, як видно, будуть цьому тільки раді.

Warhorse знову поділилася успіхами Kingdom Come: Deliverance II. У листопаді загальні продажі історичної рольової гри нарешті досягли позначки в 4 мільйони копій. Варто зазначити, що компанія раніше вже натякнула на цю цифру — зараз вони лише підтвердили припущення громадськості.

Словами не передати всю нашу вдячність за те, що ви допомогли нам досягти цього неймовірного рубежу. І це стало можливим завдяки вам — гравцям, шанувальникам, моддерам, творцям, нашим давнім прихильникам. Від імені співробітників Warhorse, дякуємо за те, що ви залишаєтеся разом з Індржихом і вірите в нашу роботу.

витяг із звернення Warhorse Studios

Нагадаємо, що днями відбулася прем’єра заключного доповнення до Kingdom Come: Deliverance II. Фанатам воно не сподобалося.