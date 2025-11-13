OnePlus 15, iPhone 17 Pro Max і Xiaomi 17 Pro Max порівняли за автономністю

TechDroider тестував смартфони наступним чином: три години гри в PUBG Mobile, три години стримінгу в YouTube, 1,5 години серфінгу в мережі та листування в соціальних мережах, а потім запис відео в 4K при 60 fps до тих пір, поки смартфони не розрядяться.

Ось, що вийшло:

Xiaomi 17 Pro Max з батареєю на 7500 мА*год: 12 годин і 50 хвилин.

iPhone 17 Pro Max з акумулятором на 4832 мА*год: 13 годин і 2 хвилини.

OnePlus 15 з джерелом живлення на 7300 мА*год: 13 годин і 40 хвилин.

Таким чином, OnePlus 15 випередив флагман Apple майже на 40 хвилин. А Xiaomi 17 Pro Max обійшов вже на 50 хвилин.

Нагадаємо, що флагмани на Android працюють на Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, всередині топового гаджета Apple чіп A19 Pro.

Також TechDroider навів дані про товщину і вагу смартфонів:

OnePlus 15: 8,1 мм і 215 г.

Xiaomi 17 Pro Max: 8 мм і 219 г.

iPhone 17 Pro Max: 8,8 мм і 233 г.