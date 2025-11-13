Ryzen 5 7500X3D став найдоступнішим процесором AMD з 3D-кешем

AMD підтвердила чутки про існування нового «бюджетного» процесора Ryzen з 3D-кешем і провела його презентацію. Заодно компанія розповіла про ігрову продуктивність фірмового чіпа, порівнявши його з конкурентами.

AMD Ryzen 5 7500X3D — це шестиядерний процесор з 12 потоками виконання і 96 МБ кеш-пам’яті третього рівня (включаючи 64 МБ 3D V-Cache). Базова тактова частота новинки становить 4,0 ГГц, максимальна — 4,5 ГГц, TDP — 65 Вт.

За результатами внутрішнього тестування компанія позиціонує новинку як конкурента середньобюджетним моделям Intel. Зокрема, заявлено перевагу «червоного» чіпа до 8% в ААА-тайтлах порівняно з Core i5 14600K, і від 13 до 22% при порівнянні з Core Ultra 5 245KF.

Крім меншої, ніж у старших представників серії, кількості ядер, процесор має меншу тактову частоту. Він поступається 500 МГц моделі 7800X3D і на 700 МГц відстає від Ryzen 7 9800X3D.

Рекомендована роздрібна ціна AMD Ryzen 5 7500X3D на міжнародному ринку становить $269.