Прірва у зарплатах: середня зросте до 30 тисяч, а “мінімалка” не покриє навіть базових потреб

Наступного року середня заробітна плата в Україні може збільшитися з 26 тис. до 30 тис. грн. Проте значно гірша ситуація складається з мінімальною зарплатою. Її у 2026 році (наступного року) планують збільшити лише з 8000 до 8647 грн, що, за оцінками експертів, менше, ніж необхідно для задоволення базових потреб.

Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA. Зазначається, що українець, який працює повний робочий день, не може перебувати за межею бідності.

За межею бідності

В Україні близько 1,5 мільйона осіб працюють, отримуючи мінімальну платню. Хоча серед них є багато тих, хто насправді заробляє більше, отримуючи доплату “в конверті”, залишається значна кількість людей, які реально живуть на 8 тис. грн. Це, передусім, працівники бюджетної сфери та мешканці маленьких населених пунктів.

Експерти наголошують, що “мінімалка” не може бути меншою за 11,2 тис. грн, оскільки це рівень фактичного прожиткового мінімуму, інакше це суперечить самому принципу встановлення соціальних гарантій. Якщо ж використовувати європейські рекомендації, мінімальна зарплата мала б становити близько 12 тис. грн (половина медіанної зарплати).

<p align=”center”><strong>Що пропонують профспілки</strong></p>

Федерація профспілок зверталась до уряду з пропозицією встановити з 1 січня 2026 року “мінімалку” на рівні не нижчому за 50% від прогнозної середньомісячної заробітної плати працівників. Йдеться про суму орієнтовно у 12 195 грн.

Однак, ймовірно, мінімальна зарплата наступного року, попри прогнозоване зростання середньої зарплати до 30 тисяч, залишиться на рівні, якого недостатньо навіть на забезпечення базових потреб українців.