Huawei обіцяє людству квантовий комп’ютер, що буде втричі продуктивніший за звичайний

Компанія Huawei цього тижня отримала патент на розробку квантового комп’ютера – потужного обчислювального пристрою, що у швидкості роботи щонайменше вдесятеро виграє у будь-яких сучасних ПК. Китайський техногігант має намір не тільки спростити виробництво квантових процесорів та обчислювальної техніки на їх базі, а ще й сподівається в майбутньому запустити серійне виробництво таких приладів.





Квантовий комп’ютер базується на використанні квантової механіки для обробки даних. Він дає змогу концентруватись не на бітах, як то 0 чи 1, а брати до уваги одразу всі допустимі варіанти та комбінації. Розробки такого пристрою почались ще у 10-х роках XXI сторіччя, проте жоден з розробників ще не досяг абсолютного успіху.

Якщо порівнювати потужність звичайних та квантових обчислювальних машин на прикладі розрахунку 63 трильйонів цифр числа Пі, то звичайний комп’ютер впорається з завданням за три місяці, а квантовому буде достатньо півтора тижня. Авжеж, у домашньому використанні такі пристрої годі й чекати, проте успішна розробка та запуск виробництва впливатиме на глобальні сфери життя людства. Такі потужні машини вже чекають у всіх галузях від промисловості до фармацевтики.

Цей приклад дає розуміння тому, наскільки швидко та ефективно розвинеться штучний інтелект з початком використання квантових ПК. Прогнозування будь-яких фінансових, економічних, соціальних, медичних питань стане більш чітким та достовірним. Саме квантові комп’ютери за прогнозами спеціалістів вважають ключовим напрямком розвитку електроніки десятиріччя.

Проте наявність у Huawei патенту ще не гарантує, що вони зможуть розробити та повноцінно використовувати свій продукт, адже в документації мова іде про вдосконалення та поліпшення виготовлення квантових обчислювальних пристроїв, яке наразі дуже витратне з точки зору фінансів, компонентів, часу та зусиль спеціалістів.