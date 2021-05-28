DxOMark склав ТОП-5 смартфонів з кращими акумуляторами на ринку

При виборі смартфона кожен звертає увагу на різні характеристики. Комусь важлива продуктивність, іншим треба, щоб гаджет міг робити круті знімки і заради цього вони можуть пожертвувати дизайном, звуком і чимось подібним. Однак, майже для всіх важливо, щоб смартфон міг довго жити на одному заряді. Якщо саме подібний апарат ви і шукали – читайте цю статтю. У ній зібрані найбільш живучі пристрої на ринку 2021 року за версією лабораторії DxOMark.





№5 – Vivo Y20s

Смартфон китайців оснащується ємною АКБ на 5000 мАг з підтримкою 18-ватної швидкої зарядки і приємним у повсякденному користуванні 6.51-дюймовим дисплеєм. За продуктивністю девайс не б’є рекордів, але для елементарних завдань процесора Snapdragon 460 вистачає з головою. Все це доповнюється привабливим дизайном.



№4 – iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro Max – один з найбільш довгограючих смартфонів на ринку. Ємний акумулятор 3687 мАг в купі з оптимізацією iOS і енергоефективним процесором Apple A14 роблять свою справу. Також у гаджета топові фотоможливості, крутий дизайн, шикарний стереозвук і корпус з преміальних матеріалів.



№3 – Oppo Find X3 Neo

Новинка корейців комплектується акумулятором на 4500 мАг і новітнім процесором Snapdragon 865, який доповнюється 12 ГБ оперативної пам’яті. Також у гаджета в арсеналі є шикарна квадрокамера, 65-ватна швидка зарядка і трендовий дизайн.



№2 – Wiko Power U30

Маловідомий смартфон компанії Wiko – відмінний варіант для тих, кому потрібен довгограючий апарат. Комбінація 6.82-дюймового екрану з HD + роздільною здатністю і велетенської батареї 6000 мАг дозволяє пристрою спокійно виживати пару днів при активному використанні.

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№1 – Samsung Galaxy M51

Samsung Galaxy M51 – найбільш автономний смартфон на ринку. Все завдяки монструозній АКБ ємністю 7000 мАг. Більше тільки у представників броньованого сегмента. Також у переможця рейтингу в арсеналі соковитий і насичений 6.7-дюймовий Super AMOLED дисплей і Snapdragon 730G на слоті процесора, що забезпечує плавну роботу в будь-яких сценаріях експлуатації.

