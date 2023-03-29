Pepsi вперше за 15 років змінює логотип

Виробник газованих напоїв представив новий логотип та систему візуальної ідентифікації свого «флагманського продукту», пише Dieline . Зміни пов’язані з 125-річчям Pepsi.

Що змінилося

Під час створення нового логотипу компанія вирішила не відмовлятися від впізнаваного червоно-біло-синього глобуса, зображеного на банках та пляшках із напоєм. Зміни торкнулися розташування смуг усередині сфери. Словесний знак Pepsi помістили всередину земної кулі. Довгі роки він перебував під ним чи поруч із ним.

Колірна палітра та друк теж змінилися. В якості основного кольору вибрали глибокий темно-синій відтінок замість блакитного. Самі літери з назвою напою стали більшими, змінилося їх накреслення.

Загалом нова емблема більше нагадує ту, що використовувалася у 1990-ті роки. Оцініть самі:

Відеотизер зі зміненим логотипом можна подивитись нижче:

Перші банки Pepsi із новим логотипом почнуть продавати у США восени цього року. У світі вони з’являться пізніше — 2024 року.