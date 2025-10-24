8 ТБ для ігор: SanDisk випустила геймерський SSD

В асортименті ігрових накопичувачів SanDisk з’явилася нова версія WD_Black SN8100 об’ємом 8 ТБ. Новинка доступна в двох конфігураціях: з алюмінієвим радіатором і без нього.

Згідно з офіційними специфікаціями, SN8100 досягає швидкості послідовного читання/запису в 14 900 Мбайт/с і 13 200 Мбайт/с відповідно. Продуктивність накопичувача в операціях випадкового читання і запису становить 2,2 млн і 2,4 млн IOPS.

Новинка отримала 218-шарову флеш-пам’ять TLC 3D NAND з технологією CBA (CMOS direct Bonded to Array). У порівнянні з попередніми рішеннями, вона значно підвищує енергоефективність, продуктивність і щільність зберігання даних. Ресурс WD_Black SN8100, як заявлено виробником, досягає 4800 TBW. Згідно з Tom’sHardware, серія SN8100 показала найкращі результати серед PCIe 5.0-накопичувачів майже у всіх проведених тестах.

SanDisk WD_Black SN8100 на 8 ТБ доступний в офіційному інтернет-магазині компанії за ціною $999,99 за версію без радіатора і $1049,99 — за конфігурацію з радіатором.