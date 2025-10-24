“Картопляний колапс”: Рекордний врожай та дешевий імпорт обвалили ціни на популярний овоч

Високий урожай картоплі у 2025 році та рекордний імпорт із Польщі призвели до катастрофічного падіння закупівельних цін в Україні. Для виробників це означає гостру проблему з рентабельністю: відпускна ціна впала до 5-7 грн/кг, що в умовах війни та високої собівартості ставить під загрозу їхнє економічне становище, повідомляє The Page.

Цього року завдяки збільшенню посівних площ на 10-20% та ідеальному дощовому літу, урожай картоплі виявився значним. За прогнозами Інституту аграрної економіки, валовий збір може сягнути щонайменше 20 млн тонн, чого, за словами експертки Світового банку Оксани Руженкової, «однозначно вистачить» для покриття внутрішніх потреб.

Проблема в тому, що надмірний врожай співпав із потужним зовнішнім тиском. У Польщі та Німеччині цьогоріч також зібрали рекордний за 30 років урожай. Як наслідок, поки український виробник хотів би продавати картоплю по 12 гривень за кілограм, на ринок масово заходить польська по 6 гривень. Це призвело до того, що відпускна ціна вітчизняної картоплі впала до 8-9 грн на Чернігівщині та навіть до 5-7 грн на Волині.

«Для споживача це класно, а для виробника – проблема, бо в умовах війни, дефіциту кадрів, вартості пального та логістичних ускладнень їм потрібні більші обігові кошти», – підсумовує Руженкова.

Хоча для споживачів ціни в супермаркетах у жовтні вже впали до 16 грн/кг і очікується лише помірне здорожчання до 20 грн/кг до Нового року, для фермерів ситуація залишається критичною. Низькі закупівельні ціни ставлять під загрозу не лише рентабельність поточного сезону, але й проведення наступної посівної кампанії.