50 000 грн одразу та 8 000 щомісяця: В Україні з 2026 року кардинально змінюють дитячі виплати

З 1 січня 2026 року в Україні планують запровадити нову, суттєво збільшену систему державної підтримки сімей. Головні зміни включають 50 000 грн одноразової допомоги при народженні дитини, 7 000 грн щомісяця до одного року та 8 000 грн для працюючих батьків (для дітей віком від 1 до 3 років). Очікується, що ці зміни подвоять державну підтримку та стимулюватимуть народжуваність.

Парламентський комітет із питань соціальної політики вже погодив до другого читання відповідний законопроєкт №13532, який найближчим часом розгляне Верховна Рада.

За словами міністра соціальної політики Дениса Улютіна, у державному бюджеті на 2026 рік закладено необхідні кошти. Фінансування соцсфери зросте до 467 млрд грн, з яких 53 млрд грн спрямують безпосередньо на підтримку родин із дітьми – це вдвічі більше, ніж цьогоріч. “Сім’я та діти – пріоритет. Ми впроваджуємо заходи, які дозволять батькам активніше повертатися на ринок праці”, – заявив Улютін.

Ключова зміна – одноразова допомога. Замість нинішніх 41 280 грн, з яких одразу виплачують лише 10 320 грн, а решту – протягом трьох років, сім’ї отримуватимуть 50 000 грн однією сумою. Також суттєво зростуть щомісячні виплати, які замінять 860 грн: до 1 року батьки отримуватимуть 7 000 грн, а для родин, де батьки поєднують роботу та догляд, виплата від 1 до 3 років становитиме 8 000 грн (в межах програми “єЯсла”). Вагітні жінки, які не застраховані, отримуватимуть 7 000 грн.

“Пакунок малюка” або його грошова компенсація (7 500 грн) також залишаються.

Важливо, що нові правила стосуватимуться не лише дітей, народжених у 2026 році. Якщо на 1 січня 2026 року малюку ще не виповниться один рік, його батьки також матимуть право на оновлені, збільшені виплати.