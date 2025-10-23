Розмови подовжують життя: названо ще один секрет довголіття

Американські дослідники встановили, що регулярне спілкування та активна участь у соціальному житті здатні уповільнювати біологічне старіння. До такого висновку вчені дійшли після масштабного дослідження за участю понад двох тисяч осіб. Про це повідомляє Aging.

Фахівці розробили індекс соціальної активності, що враховує якість сімейних відносин, участь у громадських заходах і рівень емоційної підтримки. Аналіз показав, що у людей з високою соціальною залученістю біологічний вік виявився меншим, а запальні процеси в організмі — слабшими, ніж у тих, хто веде більш замкнутий спосіб життя.

За словами авторів, тісні соціальні зв’язки позитивно впливають на імунітет, гормональний баланс і роботу серцево-судинної системи. Таким чином, активна комунікація не тільки покращує настрій, але і допомагає підтримувати фізичне здоров’я і довголіття.