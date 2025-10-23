Softnews

Ентузіасти знайшли два нових способи встановлення Windows 11 без інтернету

GSMinfo23.10.2025
Windows 11

Компанія Microsoft регулярно закриває можливості встановлення Windows 11 без входу в обліковий запис. Після чергового оновлення ентузіастам все ж вдалося знайти два поки що робочих способи обходу.

Користувач X під ніком BobPony.com ділиться інструкцією, скористатися якою можна під час встановлення Windows на етапі вибору країни або регіону. У цей момент необхідно зробити наступне:

В тему
  1. Відключити ПК від інтернету
  2. Натиснути Shift + F10 (запуститься командний рядок)
  3. Виконати команду reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE /v BypassNRO /t REG_DWORD /d 1 /f
  4. Потім — shutdown /r /t 0

Комп’ютер вимкнеться, і після цього можна буде завершити встановлення без входу в обліковий запис компанії.

Друга інструкція з’явилася в профілі користувача X під ніком Greep 🐑. Вона починається в режимі OOBE — out of Box Experience. Це стан ОС відразу після встановлення, коли потрібно прийняти ліцензійні угоди і вперше завантажити робочий стіл. До цього моменту потрібно:

  1. Натиснути Shift + F10 (запуститься командний рядок)
  2. Ввести net user «User Name» /add
  3. net localgroup “Administrators” «User Name» /add
  4. cd OOBE
  5. msoobe && shutdown -r

Після цього локальний обліковий запис буде створено, і ПК завантажиться без вимоги увійти в систему.

Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter

Tags
GSMinfo23.10.2025
Back to top button