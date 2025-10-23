Часу залишився тиждень: хто з українців має пройти фізичну ідентифікацію до 1 листопада

Українцям нагадали про критичний термін: отримувачі окремих видів державної допомоги мають пройти обов’язкову фізичну ідентифікацію до 1 листопада 2025 року. У Пенсійному фонді наголосили, що до кінцевого терміну залишився всього тиждень, тому громадянам, яких це стосується, необхідно поспішити.

Насамперед пройти ідентифікацію мають ті громадяни України, які є одержувачами окремих видів державних соціальних допомог. Важливо зазначити, що йдеться не про пенсіонерів, а про осіб, які не мають права на пенсію, про осіб з інвалідністю, а також про осіб з інвалідністю з дитинства та про дітей з інвалідністю.

Найбільш критичною ця вимога є для конкретної групи одержувачів. У ПФУ зазначили, що пройти фізичну ідентифікацію повинні ті українці, які на початок повномасштабного вторгнення знаходились на обліку в органах соцзахисту населення, що розташовані на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій.

Ключовою умовою для проходження ідентифікації є те, що ці особи після початку повномасштабної війни не зверталися із заявами про продовження виплати на інших, підконтрольних Україні, територіях. Саме ті громадяни, які відповідають усім цим вимогам, повинні якнайшвидше пройти процедуру підтвердження особи, щоб уникнути припинення нарахувань.