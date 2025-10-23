Нумізмати влаштували справжнє полювання на монети номіналом 5 копійок

Перевірте свої гаманці та скарбнички: звичайна монета номіналом 5 копійок може виявитися справжнім скарбом. Українські нумізмати готові платити від 4 000 до 10 000 гривень за рідкісний екземпляр, випущений у 1992 році. Однак цінність становить не будь-яка монета, а лише та, що має унікальний набір ознак.

Найбільший попит має різновид 1.1ААк. Як пояснили фахівці ресурсу “Монети-ягідки”, через помилку на монетному дворі невелика партія цих монет отримала велику насічку на гурті (ребрі монети). Якщо насічка дрібна (різновид 1.1ААм), монета вважається масовою і нічого не коштує.

Окрім великої насічки на гурті, цінний екземпляр має ще три ключові ознаки:

Тризуб: Середній зуб має помітне потовщення у верхній частині.

Середній зуб має помітне потовщення у верхній частині. Дата: Одиниця в році “1992” має виразний “хвостик”.

Одиниця в році “1992” має виразний “хвостик”. Ягоди: Гроно №2 (біля букви “К”) має форму прямокутного трикутника.

Поки українці перевіряють старі запаси, Національний банк також нагадує про цінність дрібних грошей. Наразі триває благодійна акція “Смілива гривня”. До 28 листопада НБУ проводить збір монет різних номіналів (як копійок, так і гривень) для допомоги тваринам, які постраждали від війни.

Крім того, Нацбанк готує для нумізматів новинку. Очікується, що вже в листопаді з’явиться нова пам’ятна монета номіналом 5 гривень під назвою “Рік Коня”, яка увійде до популярної серії “Східний календар”. Відомо, що монету викарбують з нейзильберу (сплаву міді, нікелю та цинку), її діаметр становитиме 38,6 мм, а запланований тираж – до 80 000 примірників.