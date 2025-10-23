Іпотека в Київські Русі: чим ризикували і як влізали в борги українці в давнину

50% річних, а в заставу – ви самі. Це звичайні умови отримання кредиту в Київській Русі. Наші предки за мішок зерна могли закласти не тільки землю або худобу, а навіть самих себе. Це цілком собі звичайна реальність з X-XII століть.

Жорстока реальність давньоруських кредитів

Уявіть собі простого селянина-общинника, смерда, десь під Києвом в XI столітті. Неурожай, померла єдина корова, а попереду довга зима. Сім’ю годувати треба.

Що робити? Банків, зрозуміло, немає, мікрофінансових організацій з «швидкими грошима» – теж. Шлях один: йти на поклон до сильних світу цього – боярина, заможного купця або навіть князівського дружинника.

Сьогодні ми боїмося втратити квартиру, машину, залишитися з поганою кредитною історією. А чим ризикував наш давньоруський селянин? Та, загалом, усім. Буквально всім, що у нього було, включаючи власну свободу.

Застава в Київські Русі: від корови до власної голови

Отже, щоб отримати в борг зерна або срібла, потрібна була застава. Що міг запропонувати наш смерд?

Починалося все зі зрозумілих речей: худоба, майбутній урожай, якісь цінності, якщо вони були. У пізніших документах прямо згадується кінь або інша тварина як застава. Рухоме майно, як правило, передавалося кредитору – такий давньоруський ломбард.

Але головним капіталом, звичайно, була земля. Втратити свій наділ означало втратити все: і будинок, і засоби до існування. Це вже дуже схоже на сучасну іпотеку. Ризик залишитися без даху над головою – вічний страх людини, що в XI, що в XXI столітті.

А що, якщо немає ні худоби, ні багатого врожаю, ні землі? Давньоруське право пропонувало варіант самозакладу, тобто людина могла закласти саму себе.

У найдавнішу епоху саме особистість боржника, його свобода, служила головним забезпеченням повернення боргу. Це не було рабством в чистому вигляді, а скоріше тимчасовою кабалою. Але, як ви розумієте, межа була дуже тонкою. У найгірших ситуаціях доведена до злиднів людина могла і зовсім продати себе в повне, «обов’язкове» рабство.

«Рез» – давньоруський відсоток. Скільки коштував кредит в XI столітті?

Будь-який кредит передбачає відсотки. У Стародавній Русі їх називали красивим словом «рез». Пізніше увійшов у вжиток і термін «ріст». І «Руська Правда» «рези» дуже навіть регулювала. Ось тільки цифри там були такі, що будь-який сучасний лихвар позаздрив би.

Існували різні види відсотків залежно від того, що брали в борг:

«Різ» — це відсотки за грошовою позикою;

«Настав» — якщо в борг брали мед;

«Присоп» — коли позичали зерно («жито»).

А тепер про ставки. Довгий час нормою вважалися відсотки, що досягали 50% річних. Тобто, взявши в борг дві гривні (великі гроші на ті часи), через рік ти повинен повернути три.

Ситуація з відсотками була настільки гострою, що після київського повстання 1113 року, однією з причин якого якраз і були непомірні апетити лихварів, князь Володимир Мономах був змушений втрутитися.

Він скликав своїх дружинників і бояр і встановив так званий «Статут про різи». Цей закон, що увійшов до «Простої Правди», обмежував максимальний розмір відсотків.

Наприклад, було постановлено, що стягувати 50% можна тільки два роки, а на третій рік повертається тільки основна сума боргу. Якщо ж хтось із лихварів брав три «різа» (тобто тричі по 50%), то він позбавлявся права вимагати назад сам капітал.

По суті, це була перша в нашій історії спроба державного регулювання кредитного ринку. Спроба, треба сказати, досить прогресивна для XII століття. Але навіть з цими обмеженнями боргова кабала залишалася страшною пасткою для людей.

Закуп: між вільною людиною і рабом

І ось ми підійшли до головного моменту в історії з кредитами на Стародавній Русі – закупом. Закупом ставав розорений селянин, який взяв у феодала позику, «купу», і тепер зобов’язаний її відпрацьовувати.

Це ще не повний раб, не «холоп», але вже і не вільна людина. Його правовий статус детально прописаний в «Руській Правді», в так званому «Статуті про закупи»:

– закуп працював на полі пана, використовуючи господарський інвентар, але при цьому міг вести і своє власне господарство;

– кредитор не міг його вбити або продати як раба. Якщо господар перетворював закупу на раба без законних на те підстав, то борг прощався, а закуп отримував свободу;

– закуп мав право поскаржитися на свого кредитора;

– міг застосовувати до закупу тілесні покарання «за справу», тобто за провину, і це не вважалося злочином. При цьому безпричинне побиття каралося штрафом, як за побиття вільної людини.

– якщо закуп намагався втекти, не розплатившись, він автоматично ставав «обельним» (тобто повним) холопом. Те ж саме чекало на нього, якщо він скоював крадіжку у пана або десь на стороні.

Виходить, що система, яка начебто і залишає шанс погасити борги, насправді затягує, як болото. Закуп був прив’язаний до пана, підкорявся його юрисдикції і ризикував найменшою помилкою заплатити своєю свободою.

Через тисячу років: що ж змінилося насправді?

Пробігшись по статтях «Руської Правди», ми бачимо, що фінансова система Київської Русі була жорстокою, але при цьому досить формалізованою. Це не було беззаконня, були закони, нехай і суворі, які визначали права і обов’язки і боржника, і кредитора.

Що ж змінилося за минулу тисячу років? На перший погляд – все. Зараз є банки, кредитні картки, кредитна історія, захист прав споживачів. Ніхто не може змусити вас відпрацьовувати борг на полі і, тим більше, перетворити на раба за втечу.

Але якщо копнути глибше… Змінилися інструменти, але не сама суть. Замість «купи» тепер «кредитний договір». Замість самозакладу – ризик втрати єдиного житла і банкрутство, а замість статусу «закупу» – вічна залежність від зарплати, якої ледь вистачає на виплату відсотків.

Доступ до ресурсів, як і раніше, визначає ступінь свободи. А потрапивши в боргову яму, і тоді, і зараз вибратися вдається далеко не всім.