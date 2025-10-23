11 років судів: як Google «вкрав» Android

Android зараз – це найбільша операційна система для мобільних пристроїв, під управлінням якої працюють 80% всіх смартфонів. У такої солідної системи, загалом, і солідний господар – немаленька корпорація Google, яка постійно розвиває свою систему. І все в цій картині було б добре, якби не пара «але».

Google не є автором Android – це, по-перше, а по-друге, компанія зіткнулася зі звинуваченнями в крадіжці і 11-річною судовою тяганиною. Як так сталося?

Звідки взагалі взявся «зелений робот»?

Історія Android почалася в 2003 році, коли Енді Рубін, Річ Майнер, Нік Сірс і Кріс Уайт придумали стартап з промовистою назвою Android inc. Спочатку Android розроблявся як система для цифрових камер, яка пропонувала б набагато більший функціонал, ніж вже існуючі рішення.

Але хлопці швидко зметикували, що камери – це, звичайно, добре, але ви бачили, з якою швидкістю поширюються телефони? Загалом, було вирішено робити систему для мобільних телефонів.

За оригінальним задумом, Android мав бути відкритим, але досить гнучким. Саме можливості кастомізації подавалися як головна перевага над пропрієтарними системами від інших виробників (тієї ж Nokia, наприклад). Але, як і у будь-якого стартапу, грошей у хлопців виявилося не так багато, тому в 2005 році Android Inc за скромну суму в 50 мільйонів доларів став власністю Google.

Причому треба розуміти, що в середині нульових Google не асоціювався з телефонами – це була компанія, головним продуктом якої був пошуковик. Ніхто не розумів, навіщо їм знадобилася компанія, яка займалася операційними системами для телефонів. Але в Google розуміли як потенціал мобільного ринку, так і обмеженість своїх можливостей – вони, може, і хотіли б зробити операційну систему, тільки ні досвіду, ні інженерів у компанії не було.

Загалом, придбання Android Inc було логічним кроком для того, щоб вийти на ринок мобільних операційних систем. У стартапу вже були технології, напрацювання і готова команда розробників, від Google потрібно було просто надавати ресурси і не заважати. Ідею вирішили залишити колишньою – відкрита система, на якій буде працювати величезна кількість пристроїв.

Відкритий – означає популярний

Як ми знаємо, широку популярність Android почав набирати в кінці нульових-початку десятих. У 2007 році вийшов iPhone, після якого більшість виробників зрозуміли: майбутнє – за смартфонами. Проблема тільки в тому, що смартфон – це, по суті, цілий комп’ютер, якому потрібна якась система. Питання – яка? Apple свою iPhoneOS не ліцензує, Nokia свою Symbian – теж, писати свою власну ОС з нуля – не варіант. А що залишається? Тільки Android.

Ще в 2007 році Google оголосив про створення OHA – альянсу компаній-виробників мобільних пристроїв і розробників програм. Метою альянсу був розвиток відкритих стандартів для мобільних пристроїв, і Android став основою цього об’єднання. Загалом, поки що про жодну крадіжку не йдеться.

Нарешті, «крадіжка». У певному сенсі

Познайомимося з ще одним героєм історії – компанією Oracle. Величезна корпорація, четверта за розміром у сфері інформаційних технологій, великий постачальник серверного обладнання, загалом – гравець явно не менший, ніж Google. У 2010 році Oracle купує Sun Microsystems, яка була розробником (і, відповідно, правовласником) мови програмування Java. Гаразд, але як вона пов’язана з Google?

Спробую пояснити максимально просто. Java була спроектована з філософією «написано один раз – працює скрізь». Це означає, що додатки, написані на Java, могли запускатися на будь-якій платформі, де встановлена Java Virtual Machine.

Коли в Google розробляли Android, перед ними постало питання вибору: або створити власну мову програмування (що складно і незрозуміло, чи будуть перспективи), або ліцензувати вже існуючу мову програмування. Як ви вже зрозуміли, хлопцям дуже сподобалася Java, але ліцензувати її вони не стали. Замість цього вони пішли третім шляхом: взяли багато принципів Java (включаючи синтаксис, об’єктно-орієнтовану модель і ідею платформонезалежності), але реалізували її по-своєму.

Це було логічно, оскільки Java була (і залишається зараз) однією з найпопулярніших мов програмування. Тобто можна було б залучити розробників, які вже знайомі з Java. При цьому в Android був аналог Java Virtual Machine – спочатку Dalvik, а потім Android Runtime. До чого я веду?

У 2010 році компанія Oracle звинувачує Google в тому, що в Android незаконно використовується 37 API Java, які були запатентовані Sun Microsystems. Ще Oracle наполягала на тому, що Google просто скопіювали 10 тисяч рядків коду з Java Development Kit, включаючи реалізацію віртуальної машини Dalvik. Якщо ще простіше, то в Oracle були незадоволені, що не отримують ліцензійних відрахувань з Android, який був розроблений не на Java, але на схожій мові.

Суди тривали 10 років

І це – найдивніші 10 років з точки зору пересічного громадянина. Google розробляла Android з 2005 року, тобто за 5 років до того, як у Oracle виникли питання. Питання до компанії, яка використовувала іншу (!), нехай і схожу мову програмування. Сама Oracle почала судитися з Google в 2010 році, тобто з моменту покупки Sun Microsystems не минуло й року. Дивно, чи не так?

Ось і суд визнав таку поведінку дуже дивною. І хоча суддя визнав, що рядки коду дійсно схожі, він також додав, що це використання було добросовісним. Якщо говорити простіше, то Google не просто скопіював код JVM, а відредагував його і вніс певні зміни. Так чи інакше, суперечка почалася з обвинувачення Oracle в бік Google про крадіжку Android (хоча, де тут крадіжка – велике питання), а закінчилося все зовсім недавно, в 2021 році.

Суд визнав, що API можуть бути захищені авторським правом, однак приклад використання JVM від Google назвали «чесним використанням», коли код не скопійований, а взяті лише його фрагменти. Таким чином, можна використовувати захищені авторським правом API для того, щоб розробляти нові програмні продукти.

Загалом, «крадіжка» Google – не більше ніж фантазії одного гіганта, який хотів отримати від 7 до 9 мільярдів доларів. Зате тепер ви знаєте, звідки ростуть корені найпопулярнішої операційної системи для смартфонів, і чому саме вона стала популярною.