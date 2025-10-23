Не зайшло: фільм «Трон: Арес» іде в прокаті з величезними збитками

Науково-фантастичний фільм «Трон: Арес» з Джаредом Лето, Гретою Лі, Джилліан Андерсон, Еваном Пітерсом і Джоді Тернер-Сміт вийшов 10 жовтня, не викликавши особливого ентузіазму у критиків або глядачів.

Згідно з підрахунками Deadline, бюджет картини склав $220 мільйонів. Якщо фінальні світові збори зупиняться на позначці $160 мільйонів, фільм принесе збиток у $132,7 мільйона.

Видання дійшло до цієї цифри, враховуючи гроші, витрачені на рекламу та безліч інших витрат, що доводить загальні витрати до $347,5 мільйонів. Потенційні світові збори в $160 мільйонів генерують загальний дохід в $214,8 мільйонів, включаючи гроші від прокату, домашнього відео, ТБ-трансляцій та авіакомпаній. $214,8 мільйонів мінус $347,5 мільйонів дає збиток у $132,7 мільйонів.

Звичайно, це все поки що базується на прогнозах, тому варто ставитися до цифр з обережністю, але Deadline – надійне джерело, коли справа стосується кіноіндустрії.

Tron: Ares останнім часом піддається критиці, а The Hollywood Reporter вказує, що шанси на сиквел можуть опинитися під загрозою через розчаровуючі касові показники.

Зараз у фільму рейтинг 53% на Rotten Tomatoes. При цьому критики відзначають, що фільм сильно не дотягує за різними пунктами – в тому числі упором на реальні локації, замість класичної віртуальної реальності.