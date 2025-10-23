Softnews
HarmonyOS 6 вийде на понад 30 смартфонів вже в жовтні-грудні
Після анонсу HarmonyOS 6, зробленого ще в червні, Huawei офіційно запустила публічну бета-версію свого фірмового програмного забезпечення.
HarmonyOS 6 відрізняється оновленим дизайном з новою анімацією, налаштуванням екрану блокування, оптимізованою продуктивністю користувальницького інтерфейсу і безліччю функцій штучного інтелекту.
Разом з цим HUAWEI опублікувала повний список пристроїв, на які заплановано оновлення. Цей список призначений тільки для Китаю, що важливо враховувати. Всім бажаючим необхідно зареєструватися для участі в бета-тестуванні через додаток My Huawei.
Реліз бети в жовтні:
- Huawei Mate 70
- Huawei Mate 60
- Huawei Mate X6
- Huawei Mate X5
- Huawei Pura 80
- Huawei Pura 70
- Huawei Pura X
- Huawei Pocket 2
- Huawei Nova 14
- Huawei Nova 13
- Huawei Nova 12
- Huawei Nova Flip
- Huawei Nova Flip S
- Huawei MatePad Pro 13.2 (2025, 2023)
- Huawei MatePad Pro 12.2 (2024)
- Huawei MatePad 11 Pro (2024)
- Huawei Mate XT
- Huawei Mate XT Ultimate Design
- Huawei MatePad Pro 12.2 (2025)
- Huawei MateBook Pro
- Huawei Watch 5
- Huawei Watch GT 5
- Huawei FreeBuds 6
- Huawei FreeBuds 7i
- Huawei FreeArc
Листопад-грудень 2025:
- Huawei Nova 14 Lite (Vitality Edition)
- Huawei Enjoy 70X
- Huawei MatePad Mini
- Huawei MatePad Air (2024, 2025)
- Huawei MatePad 11.5S (2024, 2025)
- Huawei Watch Fit 4
- Huawei FreeBuds Pro 4
- Huawei FreeClip 2
- Huawei FreeClip