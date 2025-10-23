HarmonyOS 6 вийде на понад 30 смартфонів вже в жовтні-грудні

Після анонсу HarmonyOS 6, зробленого ще в червні, Huawei офіційно запустила публічну бета-версію свого фірмового програмного забезпечення.

HarmonyOS 6 відрізняється оновленим дизайном з новою анімацією, налаштуванням екрану блокування, оптимізованою продуктивністю користувальницького інтерфейсу і безліччю функцій штучного інтелекту.

Разом з цим HUAWEI опублікувала повний список пристроїв, на які заплановано оновлення. Цей список призначений тільки для Китаю, що важливо враховувати. Всім бажаючим необхідно зареєструватися для участі в бета-тестуванні через додаток My Huawei.

Реліз бети в жовтні:

Huawei Mate 70 Huawei Mate 60 Huawei Mate X6 Huawei Mate X5 Huawei Pura 80 Huawei Pura 70 Huawei Pura X Huawei Pocket 2 Huawei Nova 14 Huawei Nova 13 Huawei Nova 12 Huawei Nova Flip Huawei Nova Flip S Huawei MatePad Pro 13.2 (2025, 2023) Huawei MatePad Pro 12.2 (2024) Huawei MatePad 11 Pro (2024) Huawei Mate XT Huawei Mate XT Ultimate Design Huawei MatePad Pro 12.2 (2025) Huawei MateBook Pro Huawei Watch 5 Huawei Watch GT 5 Huawei FreeBuds 6 Huawei FreeBuds 7i Huawei FreeArc

Листопад-грудень 2025: