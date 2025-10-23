Softnews

HarmonyOS 6 вийде на понад 30 смартфонів вже в жовтні-грудні

GSMinfo23.10.2025

Після анонсу HarmonyOS 6, зробленого ще в червні, Huawei офіційно запустила публічну бета-версію свого фірмового програмного забезпечення.

HarmonyOS 6 відрізняється оновленим дизайном з новою анімацією, налаштуванням екрану блокування, оптимізованою продуктивністю користувальницького інтерфейсу і безліччю функцій штучного інтелекту.

Разом з цим HUAWEI опублікувала повний список пристроїв, на які заплановано оновлення. Цей список призначений тільки для Китаю, що важливо враховувати. Всім бажаючим необхідно зареєструватися для участі в бета-тестуванні через додаток My Huawei.

Реліз бети в жовтні:

  1. Huawei Mate 70
  2. Huawei Mate 60
  3. Huawei Mate X6
  4. Huawei Mate X5
  5. Huawei Pura 80
  6. Huawei Pura 70
  7. Huawei Pura X
  8. Huawei Pocket 2
  9. Huawei Nova 14
  10. Huawei Nova 13
  11. Huawei Nova 12
  12. Huawei Nova Flip
  13. Huawei Nova Flip S
  14. Huawei MatePad Pro 13.2 (2025, 2023)
  15. Huawei MatePad Pro 12.2 (2024)
  16. Huawei MatePad 11 Pro (2024)
  17. Huawei Mate XT
  18. Huawei Mate XT Ultimate Design
  19. Huawei MatePad Pro 12.2 (2025)
  20. Huawei MateBook Pro
  21. Huawei Watch 5
  22. Huawei Watch GT 5
  23. Huawei FreeBuds 6
  24. Huawei FreeBuds 7i
  25. Huawei FreeArc

Листопад-грудень 2025:

  1. Huawei Nova 14 Lite (Vitality Edition)
  2. Huawei Enjoy 70X
  3. Huawei MatePad Mini
  4. Huawei MatePad Air (2024, 2025)
  5. Huawei MatePad 11.5S (2024, 2025)
  6. Huawei Watch Fit 4
  7. Huawei FreeBuds Pro 4
  8. Huawei FreeClip 2
  9. Huawei FreeClip

