Наступна Xbox буде дуже “преміальною”: нова заява Microsoft

Поточне покоління консолей потихеньку йде до свого занепаду, а в мережі поширюються чутки про наступні Xbox і PlayStation. Президент ігрового підрозділу Microsoft Сара Бонд долучилася до обговорення і пообіцяла геймерам все найкраще.

В інтерв’ю з каналом Mashable, присвяченому ASUS ROG Xbox Ally X, обговорення торкнулося нового покоління стаціонарних консолей Xbox. І тут Сара Бонд заявила, що в ньому все буде вкрай преміальним.

Наша наступна консоль буде дуже преміальним і продуманим продуктом дуже високого класу. Деякі ознаки можна побачити в Xbox Ally X, але я поки не буду розкривати деталі.

Сара Бондкерівник ігрового напрямку Microsoft

Втім, слово «преміальний» почало відверто лякати геймерів — особливо з огляду на кілька раундів підвищення цін на Xbox Series і підписку Game Pass.

«Вони випустять ПК, назвуть його Xbox і попросять за це 1500 баксів у ікс-братви».

«Навіть якщо пристрій хороший, тисяча доларів — це неймовірно дорого».

«Пам’ятаю часи, коли всі сміялися над PS3 за 600 доларів. Тепер ми вихваляємо цей хендхелд за тисячу баксів, який по-своєму вражає, але все ще менш продуктивний, ніж велика консоль».

«Так-так. Все буде епічно, прямо як цінники. Подвійні цінники в порівнянні з конкурентами. І ще подвійні цінники за Game Pass, о так».

З коментарів на YouTube

Словом, захоплення відеоіграми на консолях перетворилося на дороге хобі — і це стає все більш очевидним для аудиторії. Реліз нових пристроїв Xbox і PlayStation очікується приблизно в 2027 році, хоча поки ця інформація носить неофіційний статус.